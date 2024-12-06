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جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي.. صور
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي.. صور
سبوتنيك عربي
تعرضت مدينة طرابلس وعدة مدن ومناطق في غرب ليبيا لأمطار غزيرة، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، ما تسبب في غمر الطرق العامة والفرعية، بالإضافة إلى المنازل... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T20:21+0000
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واستجابة للوضع الطارئ، فقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، تعليماته لرئيس الحكومة الليبية للتعامل مع هذه الأزمة، الذي أصدر بدوره أوامر عاجلة إلى جميع الأجهزة والوزارات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للمتضررين، وشملت التعليمات الإسهام في عمليات الإنقاذ وفتح الطرق في جميع المناطق المتضررة دون استثناء في المنطقة الغربية.وأضاف كريم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الشركة استجابت لنداءات الإغاثة، وقامت بشفط المياه من المنازل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة".كما أوضح أن "الفرق الفنية التابعة للشركة وصلت، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة غريان وعدد من مدن الجبل الغربي، حيث تعمل على إزالة المياه وفتح الطرق العامة ومسارات العبور".وفيما أشار الناطق الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، محمد كريم، إلى أنه "على رغم الكميات الكبيرة من الأمطار التي تسببت في أضرار جسيمة، فقد أكد أن "فرق الشركة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الوضع، ومعالجة الأضرار حتى ينتهي تأثير المنخفض الجوي".
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار

جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي.. صور

20:21 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 06.12.2024)
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبيجهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبي
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تعرضت مدينة طرابلس وعدة مدن ومناطق في غرب ليبيا لأمطار غزيرة، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، ما تسبب في غمر الطرق العامة والفرعية، بالإضافة إلى المنازل والمستشفيات، متسببا في أضرار واسعة.
واستجابة للوضع الطارئ، فقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، تعليماته لرئيس الحكومة الليبية للتعامل مع هذه الأزمة، الذي أصدر بدوره أوامر عاجلة إلى جميع الأجهزة والوزارات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للمتضررين، وشملت التعليمات الإسهام في عمليات الإنقاذ وفتح الطرق في جميع المناطق المتضررة دون استثناء في المنطقة الغربية.

وصرح الناطق الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، محمد كريم، أن "الشركة نفذت اليوم الجمعة عمليات واسعة في مدينتي ترهونة ومسلاتة، شرق العاصمة طرابلس، إذ بدأت في شفط المياه التي غمرت مستشفى ترهونة العام".

© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبيجهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبي
وأضاف كريم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الشركة استجابت لنداءات الإغاثة، وقامت بشفط المياه من المنازل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة".
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبيجهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبي
كما أوضح أن "الفرق الفنية التابعة للشركة وصلت، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة غريان وعدد من مدن الجبل الغربي، حيث تعمل على إزالة المياه وفتح الطرق العامة ومسارات العبور".
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبيجهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
جهود مكثفة للتعامل مع أضرار الأمطار في الغرب الليبي
© Sputnik . مركز طب الطوارئ الليبي
وفيما أشار الناطق الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، محمد كريم، إلى أنه "على رغم الكميات الكبيرة من الأمطار التي تسببت في أضرار جسيمة، فقد أكد أن "فرق الشركة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الوضع، ومعالجة الأضرار حتى ينتهي تأثير المنخفض الجوي".
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