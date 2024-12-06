https://sarabic.ae/20241206/رئيس-بوركينا-فاسو-ينهي-مهام-رئيس-الوزراء-وأعضاء-الحكومة----1095564677.html
رئيس بوركينا فاسو ينهي مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
رئيس بوركينا فاسو ينهي مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
سبوتنيك عربي
أنهى رئيس بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، مهام رئيس الوزراء أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا وأعضاء الحكومة، فيما كلفهم بتسيير الأعمال إلى... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T23:37+0000
2024-12-06T23:37+0000
2024-12-06T23:37+0000
بوركينا فاسو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095564860_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_63c848da0c369007b8ec32a729dcb710.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البوركينابية أن "رئيس جمهورية فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أقال اليوم [الجمعة]، رئيس الوزراء أبولينير كيليم دي تامبيلا وأعضاء الحكومة الآخرين".وأضافت أن "رئيس الدولة كلف الحكومة المقالة بتسيير الشؤون الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة".يشار إلى أن أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا عُين في 21 أكتوبر 2022 رئيساً للوزراء في بوركينا فاسو.وفي يونيو 2023، أجرى رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري تعديلاً وزارياً محدوداً على حكومة دي تامبيلا شمل وزراء الإدارة الإقليمية والأمن، العدل، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى البيئة والطاقة والمياه.كما أجرى رئيس البلاد تعديلاً وزارياً محدوداً جديداً في نهاية عام 2023 شمل حقائب الخارجية والتعليم والمعادن.
https://sarabic.ae/20240815/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-المدربون-الروس-يتفوقون-على-الفرنسيين-في-العلوم-العسكرية-1091762542.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095564860_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3a504ecdbd67d76872fb5d478887152.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بوركينا فاسو
رئيس بوركينا فاسو ينهي مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
أنهى رئيس بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، مهام رئيس الوزراء أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا وأعضاء الحكومة، فيما كلفهم بتسيير الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
الجزائر - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء البوركينابية أن "رئيس جمهورية فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أقال اليوم [الجمعة]، رئيس الوزراء أبولينير كيليم دي تامبيلا وأعضاء الحكومة الآخرين".
وأضافت أن "رئيس الدولة كلف الحكومة المقالة بتسيير الشؤون الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة".
يشار إلى أن أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا عُين في 21 أكتوبر 2022 رئيساً للوزراء في بوركينا فاسو.
وفي يونيو 2023، أجرى رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري تعديلاً وزارياً محدوداً على حكومة دي تامبيلا شمل وزراء الإدارة الإقليمية والأمن، العدل، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى البيئة والطاقة والمياه.
كما أجرى رئيس البلاد تعديلاً وزارياً محدوداً جديداً في نهاية عام 2023 شمل حقائب الخارجية والتعليم والمعادن.