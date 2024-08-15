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https://sarabic.ae/20240815/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-المدربون-الروس-يتفوقون-على-الفرنسيين-في-العلوم-العسكرية-1091762542.html
وزير دفاع بوركينا فاسو: المدربون الروس يتفوقون على الفرنسيين في العلوم العسكرية
وزير دفاع بوركينا فاسو: المدربون الروس يتفوقون على الفرنسيين في العلوم العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، إن بلاده تبدي تقديرها البالغ للمدربين العسكريين الروس، مشيرا إلى أنهم قدموا خبرات جديدة لجنود بلاده. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T09:48+0000
2024-08-15T09:48+0000
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جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، على هامش منتدى "الجيش - 2024" الذي تنظمه روسيا، بمشاركة عشرات الدول.وأكد كوليبالي أن" واغادوغو تقدر كثيرا الدور الذي يقوم به المدربون الروس، الذين يتفوقون على نظرائهم الفرنسيين، الذين لم يقدموا شيئا جديدا لجيش بوركينا فاسو، خلال الفترة التي قضوها في البلاد".وتابع: "المدربون الروس يقدمون لنا شيئاً جديداً. يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ العمليات القتالية، وبالعقيدة العسكرية الروسية. هذه ميزة قد أفادتنا كثيرا".وفي المقابل، انتقد كوليبالي، الدور الذي كان يؤديه المدربوت الفرنسيون في بلاده، بالقول: "إذا كنت أتعامل مع شخص يأتي ليعلمني ولكنه أقل مني مستوى، فماذا تريدني أن أتعلم؟"، مضيفا: "كانت هناك فجوة كبيرة بين ما يُقال وما يُنفذ عند التعامل مع الجانب الفرنسي".وفي تعليق على منتدى "الجيش - 2024"، قال كوليبالي، إن "المنتدى كان مكثفاً وشهد المشاركون فيه قدرات المدفعية ووسائل مكافحة الطائرات دون طيار"، مشيراً إلى أنها "كانت تجربة جيدة".وتشهد العلاقات بين بوركينا فاسو وروسيا، نموا كبيرا خاصة بعد طرد القوات الفرنسية، التي كانت تعمل في البلاد بدعوى "مساعدة الجيش لمحاربة الإرهاب" لكنها لم تحقق أي نتائج ملموسة، كما يقول المسؤولون الحاليون في واغادوغو، الذين يؤكدون أن التقارب مع موسكو أكثر نفعا للبلاد وجيشها.يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قام بزيارة بوركينا فاسو، في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن جولة أفريقية شملت دولا عدة.
https://sarabic.ae/20240605/روساتوم-روسيا-ستساعد-في-تطوير-البنية-التحتية-النووية-السلمية-في-بوركينا-فاسو-1089559121.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزير دفاع بوركينا فاسو: المدربون الروس يتفوقون على الفرنسيين في العلوم العسكرية

09:48 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا - 2018 " (الجيش - 2018) في روستوف - طائرات "سو-24 "
منتدى آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في روستوف - طائرات سو-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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تابعنا عبر
صرح وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، إن بلاده تبدي تقديرها البالغ للمدربين العسكريين الروس، مشيرا إلى أنهم قدموا خبرات جديدة لجنود بلاده.
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، على هامش منتدى "الجيش - 2024" الذي تنظمه روسيا، بمشاركة عشرات الدول.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
"روساتوم": روسيا تعتزم المساعدة بتطوير البنية التحتية النووية السلمية في بوركينا فاسو
5 يونيو, 21:55 GMT
وأكد كوليبالي أن" واغادوغو تقدر كثيرا الدور الذي يقوم به المدربون الروس، الذين يتفوقون على نظرائهم الفرنسيين، الذين لم يقدموا شيئا جديدا لجيش بوركينا فاسو، خلال الفترة التي قضوها في البلاد".
وتابع: "المدربون الروس يقدمون لنا شيئاً جديداً. يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ العمليات القتالية، وبالعقيدة العسكرية الروسية. هذه ميزة قد أفادتنا كثيرا".
وفي المقابل، انتقد كوليبالي، الدور الذي كان يؤديه المدربوت الفرنسيون في بلاده، بالقول: "إذا كنت أتعامل مع شخص يأتي ليعلمني ولكنه أقل مني مستوى، فماذا تريدني أن أتعلم؟"، مضيفا: "كانت هناك فجوة كبيرة بين ما يُقال وما يُنفذ عند التعامل مع الجانب الفرنسي".
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
لافروف يصل إلى بوركينا فاسو ضمن إطار جولة أفريقية
4 يونيو, 19:00 GMT
وفي تعليق على منتدى "الجيش - 2024"، قال كوليبالي، إن "المنتدى كان مكثفاً وشهد المشاركون فيه قدرات المدفعية ووسائل مكافحة الطائرات دون طيار"، مشيراً إلى أنها "كانت تجربة جيدة".
وتشهد العلاقات بين بوركينا فاسو وروسيا، نموا كبيرا خاصة بعد طرد القوات الفرنسية، التي كانت تعمل في البلاد بدعوى "مساعدة الجيش لمحاربة الإرهاب" لكنها لم تحقق أي نتائج ملموسة، كما يقول المسؤولون الحاليون في واغادوغو، الذين يؤكدون أن التقارب مع موسكو أكثر نفعا للبلاد وجيشها.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قام بزيارة بوركينا فاسو، في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن جولة أفريقية شملت دولا عدة.
© Sputnikمعلومات عن جيش بوركينا فاسو
معلومات عن جيش بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
معلومات عن جيش بوركينا فاسو
© Sputnik
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