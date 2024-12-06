ركلة ركنية للمنافس... "فيفا" يدرس عقابا جديدا لحراس المرمى المضيعين للوقت
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا
© Sputnik . Alexei Danichev/
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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يهدف إلى تقليل إهدار الوقت في المباريات.
وذكرت تقارير بريطانية، أمس الخميس، أن القانون الجديد يتمثل في منح الفريق المنافس ركلة ركنية إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لفترة طويلة.
🚨🚨| BREAKING: Referees will award a corner to the opposition if a goalkeeper holds on to the ball for too long, under a new system being considered by football’s lawmakers.— CentreGoals. (@centregoals) December 5, 2024
[@martynziegler] pic.twitter.com/7Fy53puvQs
ووفقا لهذا القانون، يُمنع حراس المرمى، من الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوان، وفي حال تجاوز هذا الزمن، يقوم الحكم بتنبيه الحارس عبر رفع يده والعد التنازلي لمدة 5 ثوان، وبعدها تُمنح ركلة ركنية للفريق المنافس.
تمت تجربة هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما بالدوري الإنجليزي الممتاز، وجرى تطبيقه أيضا في مالطا، مع خطط لتوسيع التجربة إلى دوري تحت 20 عاما في إيطاليا.
14 نوفمبر, 12:03 GMT
يشار إلى أن القوانين الحالية تمنح الحكام حق احتساب ركلة حرة غير مباشرة في مثل هذه الحالات، لكن الحكام غالبا ما يترددون في تطبيقها خشية منح الفريق المنافس فرصة كبيرة للتسجيل.
وحسبما أوردت التقارير، إذا أثبت القانون الجديد نجاحه، فقد يتم تعميمه على جميع مسابقات كرة القدم في المستقبل القريب.