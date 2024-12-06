ركلة ركنية للمنافس... "فيفا" يدرس عقابا جديدا لحراس المرمى المضيعين للوقت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241206/ركلة-ركنية-للمنافس-فيفا-يدرس-عقابا-جديدا-لحراس-المرمى-المضيعين-للوقت-1095535469.html
ركلة ركنية للمنافس... "فيفا" يدرس عقابا جديدا لحراس المرمى المضيعين للوقت
ركلة ركنية للمنافس... "فيفا" يدرس عقابا جديدا لحراس المرمى المضيعين للوقت
سبوتنيك عربي
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يهدف إلى تقليل إهدار الوقت في المباريات. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T07:10+0000
2024-12-06T07:10+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
منوعات
أخبار الفيفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102752/49/1027524971_0:53:2857:1660_1920x0_80_0_0_1b64e9111213d728d80cfaa37380fd74.jpg
وذكرت تقارير بريطانية، أمس الخميس، أن القانون الجديد يتمثل في منح الفريق المنافس ركلة ركنية إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لفترة طويلة.تمت تجربة هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما بالدوري الإنجليزي الممتاز، وجرى تطبيقه أيضا في مالطا، مع خطط لتوسيع التجربة إلى دوري تحت 20 عاما في إيطاليا.وحسبما أوردت التقارير، إذا أثبت القانون الجديد نجاحه، فقد يتم تعميمه على جميع مسابقات كرة القدم في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20241114/تقنية-فيديو-للمدربين-فيفا-يدرس-قانونا-جديدا-لتغيير-شكل-كرة-القدم-1094792816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102752/49/1027524971_287:0:2570:1712_1920x0_80_0_0_6ccd9614d4c64a38480412ea20be9cde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار الفيفا
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار الفيفا

ركلة ركنية للمنافس... "فيفا" يدرس عقابا جديدا لحراس المرمى المضيعين للوقت

07:10 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا
مباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يهدف إلى تقليل إهدار الوقت في المباريات.
وذكرت تقارير بريطانية، أمس الخميس، أن القانون الجديد يتمثل في منح الفريق المنافس ركلة ركنية إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لفترة طويلة.
ووفقا لهذا القانون، يُمنع حراس المرمى، من الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوان، وفي حال تجاوز هذا الزمن، يقوم الحكم بتنبيه الحارس عبر رفع يده والعد التنازلي لمدة 5 ثوان، وبعدها تُمنح ركلة ركنية للفريق المنافس.
تمت تجربة هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما بالدوري الإنجليزي الممتاز، وجرى تطبيقه أيضا في مالطا، مع خطط لتوسيع التجربة إلى دوري تحت 20 عاما في إيطاليا.
مراسم افتتاح كأس العالم فيفا روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
مجتمع
"تقنية فيديو للمدربين"... "فيفا" يدرس قانونا جديدا لتغيير شكل كرة القدم
14 نوفمبر, 12:03 GMT
يشار إلى أن القوانين الحالية تمنح الحكام حق احتساب ركلة حرة غير مباشرة في مثل هذه الحالات، لكن الحكام غالبا ما يترددون في تطبيقها خشية منح الفريق المنافس فرصة كبيرة للتسجيل.
وحسبما أوردت التقارير، إذا أثبت القانون الجديد نجاحه، فقد يتم تعميمه على جميع مسابقات كرة القدم في المستقبل القريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала