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https://sarabic.ae/20241206/قيادية-في-حركة-فتح-تعلق-لـ-سبوتنيك-على-موافقة-حماس-حول-تشكيل-لجنة-إدارة-غزة-1095561113.html
قيادية في حركة فتح تعلق لـ "سبوتنيك" على موافقة حماس حول تشكيل لجنة إدارة غزة
قيادية في حركة فتح تعلق لـ "سبوتنيك" على موافقة حماس حول تشكيل لجنة إدارة غزة
سبوتنيك عربي
علقت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح مصري يتعلق بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد إنهاء العدوان ووقف... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T18:43+0000
2024-12-06T18:43+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
عز الدين القسام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095001512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bba1e414fd93be5cb7c9b50bc7dada10.jpg
وقالت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الجهود المبذولة من أجل وضع رؤية فلسطينية لما بعد وقف آلة الحرب الإسرائيلية مبنية على توافق فلسطيني داخلي، هي خطوة أولية.وشددت على إمكانية البناء عليها في تصليب الحالة الفلسطينية الداخلية حتى تستطيع مواجهة المخططات الإسرائيلية لقطاع غزة وفلسطين بشكل عام.واعتبرت أن الاتفاق يعد خطوة باتجاه تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور، وتوحيد شطري الوطن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض إلى إبادة جماعية، وحرب كارثية، وسياسة تهجير.وترى حرب أن الاتفاق حول هذه النقطة يساهم بشكل أساسي في بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة، كهدف المرحلة القادمة بعد إنهاء ووقف الحرب.وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، موافقتها على المقترح المقدم من مصر، بشأن تشكيل لجنة إدارية مشتركة مع حركة "فتح"، لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب. وذكرت "حماس" في بيان أن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة.وأضافت أن الوفد أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة. وأكدت أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".وكان وفدا الحركتين قد عقدا، بداية الأسبوع الجاري، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية، وذلك بعد عدة جولات سابقة في القاهرة والدوحة وموسكو والصين، بهدف التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.وبحسب مسودة للاتفاق تم تسريبها لوسائل الإعلام، فإن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة، منذ قرابة 14 شهرا في القطاع، بين حماس والجيش الإسرائيلي.وتتولى اللجنة، التي قد تضم من 10 إلى 15 عضوا "إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر، وفقا لـ "اتفاق 2005" الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.وذكرت التقارير الإعلامية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق، فيما يبدأ عمل اللجنة عقب اجتماع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها.
https://sarabic.ae/20241204/لجنة-إسناد-مجتمعي-لإدارة-غزة-هل-تتفق-فتح-وحماس-على-إدارة-القطاع؟-1095490732.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة, عز الدين القسام, كتائب القسام, حركة فتح, آخر أخبار القدس الأن, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة, عز الدين القسام, كتائب القسام, حركة فتح, آخر أخبار القدس الأن, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم

قيادية في حركة فتح تعلق لـ "سبوتنيك" على موافقة حماس حول تشكيل لجنة إدارة غزة

18:43 GMT 06.12.2024
© Ajwad Jradatالأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية
الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Ajwad Jradat
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علقت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح مصري يتعلق بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد إنهاء العدوان ووقف الحرب.
وقالت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الجهود المبذولة من أجل وضع رؤية فلسطينية لما بعد وقف آلة الحرب الإسرائيلية مبنية على توافق فلسطيني داخلي، هي خطوة أولية.
وشددت على إمكانية البناء عليها في تصليب الحالة الفلسطينية الداخلية حتى تستطيع مواجهة المخططات الإسرائيلية لقطاع غزة وفلسطين بشكل عام.
واعتبرت أن الاتفاق يعد خطوة باتجاه تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور، وتوحيد شطري الوطن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض إلى إبادة جماعية، وحرب كارثية، وسياسة تهجير.
وترى حرب أن الاتفاق حول هذه النقطة يساهم بشكل أساسي في بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة، كهدف المرحلة القادمة بعد إنهاء ووقف الحرب.
وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، موافقتها على المقترح المقدم من مصر، بشأن تشكيل لجنة إدارية مشتركة مع حركة "فتح"، لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.
وذكرت "حماس" في بيان أن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت أن الوفد أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
وأكدت أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة.. هل تتفق فتح وحماس على إدارة القطاع؟
4 ديسمبر, 20:04 GMT
وكان وفدا الحركتين قد عقدا، بداية الأسبوع الجاري، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية، وذلك بعد عدة جولات سابقة في القاهرة والدوحة وموسكو والصين، بهدف التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.
وبحسب مسودة للاتفاق تم تسريبها لوسائل الإعلام، فإن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة، منذ قرابة 14 شهرا في القطاع، بين حماس والجيش الإسرائيلي.
وتتولى اللجنة، التي قد تضم من 10 إلى 15 عضوا "إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر، وفقا لـ "اتفاق 2005" الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وذكرت التقارير الإعلامية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق، فيما يبدأ عمل اللجنة عقب اجتماع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها.
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