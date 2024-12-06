https://sarabic.ae/20241206/وزير-الخارجية-العراقي-أمن-المنطقة-متعلق-بأمن-سوريا-والتبعات-خطيرة-على-الدول-المجاورة-1095558107.html
وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة
وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا، مشيرا إلى أن التبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T16:28+0000
2024-12-06T16:28+0000
2024-12-06T16:28+0000
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وقال حسين عقب اجتماع ثلاثي عقده في بغداد مع نظيريه السوري بسام صبغ، والإيراني عباس عراقجي: "عقدنا اجتماعات ثنائية، واليوم ظهرا عقدنا اجتماعا ثلاثيا ، المحور الأساسي يتعلق بالأوضاع الصعبة والخطيرة في سوريا.. أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق".وتابع: "سندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية وسوف نفعل كافة السبل الدبلوماسية من أجل الوصول للتهدئة".بدوه شدد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، على "أهمية حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده التام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم، مشيرا إلى أن المشاورات مع الحكومة العراقية حول سوريا مستمرة. وشدد عراقجي على أن المشاورات ستتواصل مع الحكومة العراقية "لتعزيز التنسيق المشترك"، معربا عن استعداد إيران لـ"تقديم كل أشكال الدعم لسوريا، حكومةً وشعباً وجيشاً"، إلى الحد الذي يُطلب منها.
https://sarabic.ae/20241206/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-لـسبوتنيك-المفاوضات-السياسية-قد-تعود-بين-الأطراف-السورية-1095556938.html
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العراق, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
العراق, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا، مشيرا إلى أن التبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق.
وقال حسين عقب اجتماع ثلاثي عقده في بغداد مع نظيريه السوري بسام صبغ، والإيراني عباس عراقجي: "عقدنا اجتماعات ثنائية، واليوم ظهرا عقدنا اجتماعا ثلاثيا ، المحور الأساسي يتعلق بالأوضاع الصعبة والخطيرة في سوريا.. أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق".
وأضاف: "الهجمات المسلحة مستمرة الآن في المدن السورية ونحن ندين هذه الهجمات وندين الكيانات الإرهابية المصنفة دوليا ووفقا لقرارات مجلس الأمن بقوائم الإرهاب".
وتابع: "سندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية وسوف نفعل كافة السبل الدبلوماسية من أجل الوصول للتهدئة".
بدوه شدد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، على "أهمية حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده التام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم، مشيرا إلى أن المشاورات مع الحكومة العراقية حول سوريا مستمرة.
جاء ذلك في معرض رد عراقجي على سؤال لشبكة
"رووداو" الإعلامية، قال خلاله إن الاجتماع الثلاثي، الذي جمع وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق في بغداد، "حظي بترحيب كبير" من قبل رئيس جمهورية العراق، الذي شدد على "ضرورة استمرار هذه الاجتماعات".
وشدد عراقجي على أن المشاورات ستتواصل مع الحكومة العراقية "لتعزيز التنسيق المشترك"، معربا عن استعداد إيران لـ"تقديم كل أشكال الدعم لسوريا، حكومةً وشعباً وجيشاً"، إلى الحد الذي يُطلب منها.