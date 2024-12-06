وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الخارجية-العراقي-أمن-المنطقة-متعلق-بأمن-سوريا-والتبعات-خطيرة-على-الدول-المجاورة-1095558107.html
وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة
وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا، مشيرا إلى أن التبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T16:28+0000
2024-12-06T16:28+0000
العراق
إيران
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095543607_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_afb6dfc7c2457eb428033b2f3ab584eb.jpg
وقال حسين عقب اجتماع ثلاثي عقده في بغداد مع نظيريه السوري بسام صبغ، والإيراني عباس عراقجي: "عقدنا اجتماعات ثنائية، واليوم ظهرا عقدنا اجتماعا ثلاثيا ، المحور الأساسي يتعلق بالأوضاع الصعبة والخطيرة في سوريا.. أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق".وتابع: "سندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية وسوف نفعل كافة السبل الدبلوماسية من أجل الوصول للتهدئة".بدوه شدد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، على "أهمية حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده التام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم، مشيرا إلى أن المشاورات مع الحكومة العراقية حول سوريا مستمرة. وشدد عراقجي على أن المشاورات ستتواصل مع الحكومة العراقية "لتعزيز التنسيق المشترك"، معربا عن استعداد إيران لـ"تقديم كل أشكال الدعم لسوريا، حكومةً وشعباً وجيشاً"، إلى الحد الذي يُطلب منها.
https://sarabic.ae/20241206/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-لـسبوتنيك-المفاوضات-السياسية-قد-تعود-بين-الأطراف-السورية-1095556938.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095543607_60:0:1220:870_1920x0_80_0_0_b938abec54f68de2082413f980b155c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
العراق, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول المجاورة

16:28 GMT 06.12.2024
© Photo / t.me/iqmofaوزير الخارجية العراقي يستقبل نظيره السوري في بغداد
وزير الخارجية العراقي يستقبل نظيره السوري في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Photo / t.me/iqmofa
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا، مشيرا إلى أن التبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق.
وقال حسين عقب اجتماع ثلاثي عقده في بغداد مع نظيريه السوري بسام صبغ، والإيراني عباس عراقجي: "عقدنا اجتماعات ثنائية، واليوم ظهرا عقدنا اجتماعا ثلاثيا ، المحور الأساسي يتعلق بالأوضاع الصعبة والخطيرة في سوريا.. أمن المنطقة متعلق بأمن سوريا والتبعات خطيرة على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق".
وأضاف: "الهجمات المسلحة مستمرة الآن في المدن السورية ونحن ندين هذه الهجمات وندين الكيانات الإرهابية المصنفة دوليا ووفقا لقرارات مجلس الأمن بقوائم الإرهاب".
وتابع: "سندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية وسوف نفعل كافة السبل الدبلوماسية من أجل الوصول للتهدئة".
بدوه شدد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، على "أهمية حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب".
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": المفاوضات السياسية قد تعود بين الأطراف السورية
15:16 GMT
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده التام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم، مشيرا إلى أن المشاورات مع الحكومة العراقية حول سوريا مستمرة.
جاء ذلك في معرض رد عراقجي على سؤال لشبكة "رووداو" الإعلامية، قال خلاله إن الاجتماع الثلاثي، الذي جمع وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق في بغداد، "حظي بترحيب كبير" من قبل رئيس جمهورية العراق، الذي شدد على "ضرورة استمرار هذه الاجتماعات".
وشدد عراقجي على أن المشاورات ستتواصل مع الحكومة العراقية "لتعزيز التنسيق المشترك"، معربا عن استعداد إيران لـ"تقديم كل أشكال الدعم لسوريا، حكومةً وشعباً وجيشاً"، إلى الحد الذي يُطلب منها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала