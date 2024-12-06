مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": المفاوضات السياسية قد تعود بين الأطراف السورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241206/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-لـسبوتنيك-المفاوضات-السياسية-قد-تعود-بين-الأطراف-السورية-1095556938.html
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": المفاوضات السياسية قد تعود بين الأطراف السورية
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": المفاوضات السياسية قد تعود بين الأطراف السورية
سبوتنيك عربي
تشهد سوريا تطورات ميدانية متسارعة، في ظل تصدي الجيش السوري لمجموعات إرهابية في عدد من المحافظات. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T15:16+0000
2024-12-06T15:16+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363774_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_eeeaf6797b3c0c8e4ae16d199c28d2ce.jpg
وحذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق. وأضافت الدفاع السورية في بيان لها، أنه " ندعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين".ووفقا للدفاع السورية، فإن "هذه الأكاذيب تندرج ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".وصرح مصدر في قوات الأمن السورية لـ"سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.وحول المشهد الحاصل في سوريا، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن "الجماعات الإرهابية" لم تلجأ للعنف هذه المرة كما في السنوات السابقة، لكن الأمر يظل مؤقتا". وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول العربية تؤكد على الموقف السياسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها، فيما ترى أن روسيا وإيران إلى جانب الجيش السوري، قادرون على مواجهة الجماعات".ويرى أن "ما حدث في حلب وحماة سيكون وسيلة في مرحلة ما للضغط من أجل المفاوضات بين الأطراف السورية، التي تشمل الحكومة والمعارضة السياسية، والعودة لقرار مجلس الأمن 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات رسمية بين الأطراف".ولفت إلى أن "تركيا لن تستفيد من تقسيم سوريا، خاصة أن السيناريو يشجع الأكراد على الحكم الذاتي، وهو ما ترفضه تركيا بالاتفاق مع دمشق".ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، إلى أن "العراق حشد قواته بشكل قوي ليمنع أي تواصل بين "جبهة النصرة"، (المصنفة إرهابية في روسيا) وأي عناصر أو خلايا لها في الداخل العراقي".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
https://sarabic.ae/20241206/تصويت-برأيك-هل-يدخل-الحشد-الشعبي-العراقي-إلى-سوريا-لمساندة-دمشق-بعد-تصريحاته-الأخيرة؟---1095544808.html
https://sarabic.ae/20241206/موسكو-تكشف-عن-موعد-اجتماع-صيغة-أستانا-بشأن-سوريا-في-قطر---1095550597.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363774_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_ea69f108195fd9832f9d5219dfbeb648.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"سبوتنيك": المفاوضات السياسية قد تعود بين الأطراف السورية

15:16 GMT 06.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
تابعنا عبر
حصري
تشهد سوريا تطورات ميدانية متسارعة، في ظل تصدي الجيش السوري لمجموعات إرهابية في عدد من المحافظات.
وحذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق.
وأضافت الدفاع السورية في بيان لها، أنه " ندعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين".
ووفقا للدفاع السورية، فإن "هذه الأكاذيب تندرج ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".
وصرح مصدر في قوات الأمن السورية لـ"سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.
تصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل يدخل الحشد الشعبي العراقي إلى سوريا لمساندة دمشق بعد تصريحاته الأخيرة؟
10:27 GMT
وحول المشهد الحاصل في سوريا، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن "الجماعات الإرهابية" لم تلجأ للعنف هذه المرة كما في السنوات السابقة، لكن الأمر يظل مؤقتا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول العربية تؤكد على الموقف السياسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها، فيما ترى أن روسيا وإيران إلى جانب الجيش السوري، قادرون على مواجهة الجماعات".

وتابع: "منذ اتفاق أستانا، وهناك جملة تتردد نصها "أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا"، ما يعني أن الإعداد الغربي والتركي للعمليات الحالية لإثبات عدم نجاعة الحل العسكري، وان هناك توجه للمفاوضات مرة أخرى".

ويرى أن "ما حدث في حلب وحماة سيكون وسيلة في مرحلة ما للضغط من أجل المفاوضات بين الأطراف السورية، التي تشمل الحكومة والمعارضة السياسية، والعودة لقرار مجلس الأمن 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات رسمية بين الأطراف".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر
12:28 GMT
ولفت إلى أن "تركيا لن تستفيد من تقسيم سوريا، خاصة أن السيناريو يشجع الأكراد على الحكم الذاتي، وهو ما ترفضه تركيا بالاتفاق مع دمشق".
وأشار إلى أن "التنظيمات المتطرفة لا يمكن أن تكون البديل للحكومة في سوريا، خاصة أن هذا الأمر يضر بالجميع ولن يكون في صالح أحد. مشددا على أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها".
ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، إلى أن "العراق حشد قواته بشكل قوي ليمنع أي تواصل بين "جبهة النصرة"، (المصنفة إرهابية في روسيا) وأي عناصر أو خلايا لها في الداخل العراقي".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала