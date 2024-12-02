https://sarabic.ae/20241202/مصدر-جبهة-النصرة-تتحضر-لاستخدام-غازات-سامة-في-ريفي-حلب-وإدلب---1095408723.html
مصدر: "جبهة النصرة" تتحضر لاستخدام غازات سامة في ريفي حلب وإدلب
مصدر: "جبهة النصرة" تتحضر لاستخدام غازات سامة في ريفي حلب وإدلب
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، على معلومات تؤكد أن "جبهة النصرة" في طور التحضير لاستخدام غازات سامة ضمن تجمعات سكانية في ريفي حلب وإدلب. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T13:02+0000
2024-12-02T13:02+0000
2024-12-02T13:02+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حلب
إدلب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363497_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_34b8088362ab90aa8670168a5d78335d.jpg
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن مسلحي الجبهة نقلوا عدة أسطوانات تحمل غازات سامة من أحد المقرات التابعة لتنظيم (الحزب التركستاني) في ريف جسر الشغور، وتوجهت بها في سيارات إسعاف لما يسمى (الخوذ البيضاء) نحو ريف إدلب الجنوبي ومواقع أخرى في ريف حلب الغربي.وفي سياق متصل، أفاد مصدر سوري مطلع بأن الهجوم الإرهابي على حلب، شمالي سوريا، تم بمشاركة أوكرانيا وأمريكا وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسدالسوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب
https://sarabic.ae/20241202/مصدر-سوري-الهجوم-الإرهابي-في-حلب-تم-بمشاركة-أوكرانية-وأمريكية-بالمسيرات-والتكنولوجيا-المتطورة----1095408257.html
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يعلن-بدء-التحرك-وتنفيذ-عملية-التفاف-على-الإرهبيين-في-حلب-وإدلب-1095399346.html
حلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363497_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a0795624173a5fb2c1c117c654a750f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حلب, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حلب, إدلب
مصدر: "جبهة النصرة" تتحضر لاستخدام غازات سامة في ريفي حلب وإدلب
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، على معلومات تؤكد أن "جبهة النصرة" في طور التحضير لاستخدام غازات سامة ضمن تجمعات سكانية في ريفي حلب وإدلب.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن مسلحي الجبهة نقلوا عدة أسطوانات تحمل غازات سامة من أحد المقرات التابعة لتنظيم (الحزب التركستاني) في ريف جسر الشغور، وتوجهت بها في سيارات إسعاف لما يسمى (الخوذ البيضاء) نحو ريف إدلب الجنوبي ومواقع أخرى في ريف حلب الغربي.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر سوري مطلع بأن الهجوم الإرهابي على حلب، شمالي سوريا، تم بمشاركة أوكرانيا وأمريكا وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة.
وأضاف المصدر أنه بموجب تفاهمات العام الماضي بين المخابرات الأوكرانية والفرنسية برعاية أمريكية، مع مجموعات من "الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظور في روسيا) في سوريا، تم تدريب ضباط منشقين من تنظيم "جيش العزة" الذي انهار عام 2018، لدى المخابرات المركزية الأمريكية.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"،
من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد،
بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".