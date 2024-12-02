https://sarabic.ae/20241202/مصدر-سوري-الهجوم-الإرهابي-في-حلب-تم-بمشاركة-أوكرانية-وأمريكية-بالمسيرات-والتكنولوجيا-المتطورة----1095408257.html

مصدر سوري: الهجوم الإرهابي في حلب تم بمشاركة أوكرانية وأمريكية بالمسيرات والتكنولوجيا المتطورة

مصدر سوري: الهجوم الإرهابي في حلب تم بمشاركة أوكرانية وأمريكية بالمسيرات والتكنولوجيا المتطورة

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر سوري مطلع بأن الهجوم الإرهابي على حلب، شمالي سوريا، تم بمشاركة أوكرانيا وأمريكا وباستخدام مسيرات وتقنيات متطورة. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T12:19+0000

2024-12-02T12:19+0000

2024-12-02T12:43+0000

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وقال المصدر في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، إن "عملية الهجوم على حلب من قبل إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد من الدول) تمت بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح أنه "لا يمكن للأميين من جبهة النصرة أو حاملي السلاح أن يلموا بهذه التقنيات من دون قاعدة معلوماتية عسكرية وهذا غير متوفر إلا من خلال خبراء التركستان والأوكران والتقنيين والفنيين والضباط المنشقين عن الجيش السوري".وأكد المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها عناصر الجيش السوري مع مثل هذه التقنيات العالية، ولأول مرة يكون هناك عمليات تشويش بشكل كبير على اتصالات الجيش، ولأول مرة يتم رصد جبهات القتال ومراقبة المناطق المفتوحة على كل القطاعات من جبهة حماة وصولا إلى ريف إدلب الشمالي والجنوبي إلى شمال حلب وغربها.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسدالسوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب

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