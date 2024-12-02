https://sarabic.ae/20241202/عراقجي-تجاهل-دور-إسرائيل-في-الاضطرابات-والحرب-في-المنطقة-أمر-خاطئ-1095405414.html

عراقجي: تجاهل دور إسرائيل في الاضطرابات والحرب في المنطقة أمر خاطئ

عراقجي: تجاهل دور إسرائيل في الاضطرابات والحرب في المنطقة أمر خاطئ

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن تجاهل دور إسرائيل في الاضطرابات والحرب في المنطقة أمر خاطئ. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T11:11+0000

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وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في أنقرة: "من الخطأ تجاهل الأفعال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الصهيوني في المنطقة بما في ذلك في سوريا".وتابع: "زعزعة الاستقرار في سوريا يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية وتلحق الضرر باقتصاد سوريا والمنطقة".وأردف، قائلا: "لا ينبغي السماح لسوريا بأن تصبح مكاناً آمناً للجماعات الإرهابية مرة أخرى".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الحديث عن تدخلات خارجية بالأحداث في سوريا، هو حقا أمر خاطئ.وقال: "أحد أهم أهدافنا المشتركة وتعاوننا، هو إنهاء المنظمات الإرهابية في المنطقة".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسدالسوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب

https://sarabic.ae/20241202/الأسد-لبيزشكيان-ما-يحصل-من-تصعيد-إرهابي-يعكس-أهدافا-بعيدة-في-محاولة-تقسيم-المنطقة-1095401134.html

https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يعلن-بدء-التحرك-وتنفيذ-عملية-التفاف-على-الإرهبيين-في-حلب-وإدلب-1095399346.html

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