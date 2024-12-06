https://sarabic.ae/20241206/الدفاع-السورية-تحذر-من-تسجيلات-مصورة-مفبركة-لانفجارات-في-هيئة-الأركان-بدمشق-1095552988.html
الدفاع السورية تحذر من تسجيلات مصورة مفبركة لانفجارات في هيئة الأركان بدمشق
الدفاع السورية تحذر من تسجيلات مصورة مفبركة لانفجارات في هيئة الأركان بدمشق
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T14:11+0000
2024-12-06T14:11+0000
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وأضافت الدفاع السورية في بيان لها، أنه " ندعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين."وصرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع. وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً. وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/مشهد-مخيف-لانهيار-سقف-في-مستشفى-بالصين-فيديو-1095545625.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية تحذر من تسجيلات مصورة مفبركة لانفجارات في هيئة الأركان بدمشق
حذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق.
وأضافت الدفاع السورية في بيان لها، أنه " ندعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين."
ووفقا للدفاع السورية، فإن "هذه الأكاذيب تندرج ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".
وصرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.