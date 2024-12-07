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أردوغان: هناك حقيقة جديدة داخل سوريا بجميع أطيافها ولا يمكن أن نغض الطرف عما يجري هناك
أردوغان: هناك حقيقة جديدة داخل سوريا بجميع أطيافها ولا يمكن أن نغض الطرف عما يجري هناك
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه "لا يمكن أن تغض تركيا الطرف عما يجري في سوريا"، معربًا عن تمنياته للجارة سوريا بالسلام والهدوء. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T15:17+0000
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وقال أردوغان، خلال المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، إن "هناك حقيقة جديدة داخل سوريا بجميع أطيافها وهي ستعود إلى مواطنيها"، مضيفًا أن "الهجمات المتزايدة ضد المدنيين في إدلب كانت بمثابة الشرارة التي أججت الأحداث الأخيرة"، على حد قوله.وتابع: "بذلنا قصارى جهدنا للمحافظة على وحدة الأراضي السورية ومكافحة التنظيمات الإرهابية والشعب السوري يستحق الاستقلال بكل ما تعنيه الكلمة ويستحق أن يعيش بأمن وعدالة ومساواة".وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن يعي الجميع أن هناك واقعا جديدا من الناحية السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أن بلاده تطمح أن تحقق سوريا الجديدة طموحات الشعب بكل طوائفه ومذاهبه.وختم أردوغان، بالقول إنه "لا أطماع لنا في أراضي أي دولة، ونتمنى أن تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء، اللذين تتوق إليهما منذ 13 عاما".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241207/مصر-تؤكد-أنها-لم-تطلب-من-الرئيس-السوري-مغادرة-البلاد---عاجل-1095579140.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: هناك حقيقة جديدة داخل سوريا بجميع أطيافها ولا يمكن أن نغض الطرف عما يجري هناك

15:17 GMT 07.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه "لا يمكن أن تغض تركيا الطرف عما يجري في سوريا"، معربًا عن تمنياته للجارة سوريا بالسلام والهدوء.
وقال أردوغان، خلال المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، إن "هناك حقيقة جديدة داخل سوريا بجميع أطيافها وهي ستعود إلى مواطنيها"، مضيفًا أن "الهجمات المتزايدة ضد المدنيين في إدلب كانت بمثابة الشرارة التي أججت الأحداث الأخيرة"، على حد قوله.
وتابع: "بذلنا قصارى جهدنا للمحافظة على وحدة الأراضي السورية ومكافحة التنظيمات الإرهابية والشعب السوري يستحق الاستقلال بكل ما تعنيه الكلمة ويستحق أن يعيش بأمن وعدالة ومساواة".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن يعي الجميع أن هناك واقعا جديدا من الناحية السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أن بلاده تطمح أن تحقق سوريا الجديدة طموحات الشعب بكل طوائفه ومذاهبه.
وختم أردوغان، بالقول إنه "لا أطماع لنا في أراضي أي دولة، ونتمنى أن تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء، اللذين تتوق إليهما منذ 13 عاما".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مصر تؤكد أنها لم تطلب من الرئيس السوري مغادرة البلاد
13:50 GMT
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
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