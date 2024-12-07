ترامب لماكرون في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه: العالم أصبح "مجنونا بعض الشيء"
© AP Photo / Aurelien Morissardالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
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وصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وزار ترامب فرنسا، من أجل حضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، التي دمرها حريق هائل، في 15 نيسان/ أبريل 2019.
وكان في استقبال ترامب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتصافحا عدة مرات على درجات القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، حيث تم تكريم الرئيس الأمريكي المنتخب بحرس الشرف الكامل.
BREAKING: President Trump just met up with French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/Ffs6mHo4Jv— George (@BehizyTweets) December 7, 2024
وقال ترامب للصحفيين أثناء استعداده للجلوس لإجراء محادثات مع ماكرون والتي بدأت بعد حوالي 45 دقيقة من الموعد المقرر: "يبدو أن العالم أصبح مجنونا بعض الشيء الآن، وسنتحدث عن ذلك"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وعلى الرغم من التوترات بين الرئيسين خلال فترة ولايته الأولى، فقد أشاد ترامب بعلاقاته مع الرئيس الفرنسي، قائلا: "كانت لدينا علاقة رائعة كما يعلم الجميع، لقد أنجزنا الكثير".
من ناحيته، قال ماكرون لترامب إنه "لشرف عظيم للشعب الفرنسي أن يرحب بك"، في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.
BREAKING: French President Emmanuel Macron thanks President Trump for flying to Paris to attend the reopening of the Notre Dame Cathedral— George (@BehizyTweets) December 7, 2024
Marcon: "It's a great honor for French people to welcome you five years later... I remember the solidarity and your immediate action."
The… pic.twitter.com/8FqrhFOsYP
وأضاف ماكرون لترامب وهو يتحدث باللغة الإنجليزية: "لقد كنت رئيسا في ذلك الوقت، وأتذكر التضامن ورد الفعل الفوري".
وأثارت عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى السلطة ناقوس الخطر في باريس والعديد من العواصم الأوروبية، بعد وعوده خلال حملته الانتخابية بفرض إنهاء الأزمة الأوكرانية، والذي قد يؤدي إلى حجب المساعدة العسكرية الأمريكية عن كييف.