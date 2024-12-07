https://sarabic.ae/20241207/ترامب-لماكرون-في-أول-زيارة-خارجية-له-بعد-إعادة-انتخابه-العالم-أصبح-مجنونا-بعض-الشيء-1095583618.html

ترامب لماكرون في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه: العالم أصبح "مجنونا بعض الشيء"

ترامب لماكرون في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه: العالم أصبح "مجنونا بعض الشيء"

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T17:12+0000

2024-12-07T17:12+0000

2024-12-07T17:12+0000

دونالد ترامب

إيمانويل ماكرون

الولايات المتحدة الأمريكية

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وزار ترامب فرنسا، من أجل حضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، التي دمرها حريق هائل، في 15 نيسان/ أبريل 2019.وكان في استقبال ترامب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتصافحا عدة مرات على درجات القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، حيث تم تكريم الرئيس الأمريكي المنتخب بحرس الشرف الكامل.وقال ترامب للصحفيين أثناء استعداده للجلوس لإجراء محادثات مع ماكرون والتي بدأت بعد حوالي 45 دقيقة من الموعد المقرر: "يبدو أن العالم أصبح مجنونا بعض الشيء الآن، وسنتحدث عن ذلك"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وعلى الرغم من التوترات بين الرئيسين خلال فترة ولايته الأولى، فقد أشاد ترامب بعلاقاته مع الرئيس الفرنسي، قائلا: "كانت لدينا علاقة رائعة كما يعلم الجميع، لقد أنجزنا الكثير".من ناحيته، قال ماكرون لترامب إنه "لشرف عظيم للشعب الفرنسي أن يرحب بك"، في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.وأضاف ماكرون لترامب وهو يتحدث باللغة الإنجليزية: "لقد كنت رئيسا في ذلك الوقت، وأتذكر التضامن ورد الفعل الفوري".وأثارت عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى السلطة ناقوس الخطر في باريس والعديد من العواصم الأوروبية، بعد وعوده خلال حملته الانتخابية بفرض إنهاء الأزمة الأوكرانية، والذي قد يؤدي إلى حجب المساعدة العسكرية الأمريكية عن كييف.

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دونالد ترامب, إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن