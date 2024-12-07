https://sarabic.ae/20241207/ترامب-يدعو-أمريكا-لعدم-التدخل-في-الحرب-بسوريا-1095581805.html
ترامب يدعو أمريكا لعدم التدخل في الحرب بسوريا
ترامب يدعو أمريكا لعدم التدخل في الحرب بسوريا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن أمريكا لا ينبغي لها أن تتدخل في الصراع القائم في سوريا. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T16:00+0000
2024-12-07T16:00+0000
2024-12-07T16:00+0000
دونالد ترامب
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وتابع عبر منشور على منصته "تروث سوشيال": "سوريا ليست صديقتنا، ولا ينبغي لأمريكا أن يكون لها أي علاقة بها، هذه ليست معركتنا، لا تتدخلوا!".كما دعا ترامب القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية إلى عدم التدخل في الصراع بسوريا، و"ترك الأحداث تأخذ مجراها".ونشر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منشوره بعد وقت قصير من لقائه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء وجوده في باريس، لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا لأمريكا.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241207/أردوغان-لم-يستطع-نظام-دمشق-أن-يفهم-قيمة-ومعنى-اليد-التي-مدتها-تركيا--1095580922.html
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دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يدعو أمريكا لعدم التدخل في الحرب بسوريا
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن أمريكا لا ينبغي لها أن تتدخل في الصراع القائم في سوريا.
وتابع عبر منشور على منصته "تروث سوشيال": "سوريا ليست صديقتنا، ولا ينبغي لأمريكا أن يكون لها أي علاقة بها، هذه ليست معركتنا، لا تتدخلوا!".
كما دعا ترامب القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية إلى عدم التدخل في الصراع بسوريا، و"ترك الأحداث تأخذ مجراها".
ونشر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منشوره بعد وقت قصير من لقائه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء وجوده في باريس، لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا لأمريكا.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.