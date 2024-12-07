https://sarabic.ae/20241207/تصغير-الأذن-وتكبير-الوجه-مخالفات-خلال-مسابقة-مليونية-في-السعودية-1095583795.html
تصغير الأذن وتكبير الوجه... مخالفات خلال "مسابقة مليونية" في السعودية
تصغير الأذن وتكبير الوجه... مخالفات خلال "مسابقة مليونية" في السعودية
سبوتنيك عربي
شهدت مسابقات "المزاين"، التي تقام بالقرب من العاصمة السعودية الرياض عشرات المخالفات التي لا تتوافق مع المعايير الأساسية لاختيار الفائزين. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T17:22+0000
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وكشف منظمو مسابقة "المزاين" (مهرجان الملك عبد العزيز للإبل) أن المخالفات تتعلق بعمليات تجميل غير قانونية للإبل.وأوضح نادي الإبل، المشرف على الحدث، أن اللجنة الطبية أوضحت أن المخالفات شملت العبث بإبل تنتمي لعدة فئات.وتصنف الإبل المشاركة في المهرجان وفق ألوانها وأعمارها لضمان الشفافية في المسابقات ذات الجوائز المليونية.وأكد النادي أن اللجنة القانونية تعمل على ملاحقة المخالفين لضمان المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن عمليات التجميل تضمنت تصغير الأذن وتكبير الوجه، وهي معايير أساسية في اختيار الفائزين بمسابقات "المزايين".وتنص شروط المهرجان على استبعاد المخالفين وتغريمهم في حال اكتشاف أي عبث يغير الشكل الطبيعي للإبل، بينما يتم السماح للملاك بالعناية بمظهر إبلهم عبر غسلها، وتمشيط وبرها، واستخدام مثبت الشعر التقليدي قبل عرضها أمام لجنة التحكيم التي تختار الأجمل وفق معايير محددة.وافتتحت السعودية نادي الإبل عام 2017 لتعزيز الاهتمام بها، لمكانتها التاريخية الكبيرة في ثقافة البلاد، ويمكن أن يصل ثمن بعضها إلى ملايين الدولارات.
https://sarabic.ae/20211209/استبعاد-40-جملا-في-مهرجان-الإبل-في-السعودية-بسبب-البوتوكس-فيديو-وصورة-1053735109.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
تصغير الأذن وتكبير الوجه... مخالفات خلال "مسابقة مليونية" في السعودية
شهدت مسابقات "المزاين"، التي تقام بالقرب من العاصمة السعودية الرياض عشرات المخالفات التي لا تتوافق مع المعايير الأساسية لاختيار الفائزين.
وكشف منظمو مسابقة "المزاين" (مهرجان الملك عبد العزيز للإبل) أن المخالفات تتعلق بعمليات تجميل غير قانونية للإبل.
وأوضح نادي الإبل، المشرف على الحدث، أن اللجنة الطبية أوضحت أن المخالفات شملت العبث بإبل تنتمي لعدة فئات.
وتصنف الإبل المشاركة في المهرجان وفق ألوانها وأعمارها لضمان الشفافية في المسابقات ذات الجوائز المليونية.
وأكد النادي أن اللجنة القانونية تعمل على ملاحقة المخالفين
لضمان المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن عمليات التجميل تضمنت تصغير الأذن وتكبير الوجه، وهي معايير أساسية في اختيار الفائزين بمسابقات "المزايين".
وتنص شروط المهرجان على استبعاد المخالفين وتغريمهم في حال اكتشاف أي عبث يغير الشكل الطبيعي للإبل
، بينما يتم السماح للملاك بالعناية بمظهر إبلهم عبر غسلها، وتمشيط وبرها، واستخدام مثبت الشعر التقليدي قبل عرضها أمام لجنة التحكيم التي تختار الأجمل وفق معايير محددة.
وافتتحت السعودية
نادي الإبل عام 2017 لتعزيز الاهتمام بها، لمكانتها التاريخية الكبيرة في ثقافة البلاد، ويمكن أن يصل ثمن بعضها إلى ملايين الدولارات.