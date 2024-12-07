https://sarabic.ae/20241207/خبير-عسكري-تعزيزات-كبيرة-من-الجيش-السوري-وصلت-إلى-شمال-مدينة-حمص-1095576540.html
خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص
خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، بأن المعركة الأساسية في سوريا، ما تشهده المنطقة الشمالية لمدينة حمص، بعدما وصلتها تعزيزات من الجيش السوري. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T12:56+0000
2024-12-07T12:56+0000
2024-12-07T12:56+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095466924_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_0580f84ced25b13a8bf20f91a887cb85.jpg
وأكد مقصود، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش السوري دمر كل المواقع التي يتواجد بها عناصر للمجموعات الإرهابية في تلبيسة، وسيطر الجيش عليها، بالإضافة إلى الرستن".وأضاف الخبير العسكري أن "المجموعات المسلحة تحاول الوصول إلى مدينة القصير للسيطرة على الشريط الممتد من ريف حماة الشمالي حتى القصير ليتم بعدها إغلاق الحدود اللبنانية". وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن في وقت سابق، أن "قوات الجيش السوري بإسناد من سلاح الطيران تتصدى لهجمات الجماعات الإرهابية في ريف حمص". ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن المصدر قوله إن "القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من القوات الجوية". وأضاف أن "قوات الجيش السوري تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من سلاح الطيران وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".
https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوري-يعلن-إعادة-انتشار-وتموضع-قواته-في-درعا-والسويداء-خلال-المواجهات-مع-التنظيمات-الإرهابية-1095567322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095466924_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_3e7acf41ef29950e1387c92ab542253c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص
حصري
صرح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، بأن المعركة الأساسية في سوريا، ما تشهده المنطقة الشمالية لمدينة حمص، بعدما وصلتها تعزيزات من الجيش السوري.
وأكد مقصود، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"
، أن "الجيش السوري دمر كل المواقع التي يتواجد بها عناصر للمجموعات الإرهابية في تلبيسة، وسيطر الجيش عليها، بالإضافة إلى الرستن".
وأضاف الخبير العسكري أن "المجموعات المسلحة تحاول الوصول إلى مدينة القصير للسيطرة على الشريط الممتد من ريف حماة الشمالي حتى القصير ليتم بعدها إغلاق الحدود اللبنانية".
وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن في وقت سابق، أن "قوات الجيش السوري بإسناد من سلاح الطيران تتصدى لهجمات الجماعات الإرهابية في ريف حمص".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن المصدر قوله إن "القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من القوات الجوية".
وأضاف أن "قوات الجيش السوري
تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من سلاح الطيران وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".