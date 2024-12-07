https://sarabic.ae/20241207/خبير-عسكري-تعزيزات-كبيرة-من-الجيش-السوري-وصلت-إلى-شمال-مدينة-حمص-1095576540.html

خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص

خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، بأن المعركة الأساسية في سوريا، ما تشهده المنطقة الشمالية لمدينة حمص، بعدما وصلتها تعزيزات من الجيش السوري. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T12:56+0000

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وأكد مقصود، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش السوري دمر كل المواقع التي يتواجد بها عناصر للمجموعات الإرهابية في تلبيسة، وسيطر الجيش عليها، بالإضافة إلى الرستن".وأضاف الخبير العسكري أن "المجموعات المسلحة تحاول الوصول إلى مدينة القصير للسيطرة على الشريط الممتد من ريف حماة الشمالي حتى القصير ليتم بعدها إغلاق الحدود اللبنانية". وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن في وقت سابق، أن "قوات الجيش السوري بإسناد من سلاح الطيران تتصدى لهجمات الجماعات الإرهابية في ريف حمص". ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن المصدر قوله إن "القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من القوات الجوية". وأضاف أن "قوات الجيش السوري تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من سلاح الطيران وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".

https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوري-يعلن-إعادة-انتشار-وتموضع-قواته-في-درعا-والسويداء-خلال-المواجهات-مع-التنظيمات-الإرهابية-1095567322.html

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