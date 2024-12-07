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https://sarabic.ae/20241207/خبير-عسكري-تعزيزات-كبيرة-من-الجيش-السوري-وصلت-إلى-شمال-مدينة-حمص-1095576540.html
خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص
خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، بأن المعركة الأساسية في سوريا، ما تشهده المنطقة الشمالية لمدينة حمص، بعدما وصلتها تعزيزات من الجيش السوري. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T12:56+0000
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وأكد مقصود، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش السوري دمر كل المواقع التي يتواجد بها عناصر للمجموعات الإرهابية في تلبيسة، وسيطر الجيش عليها، بالإضافة إلى الرستن".وأضاف الخبير العسكري أن "المجموعات المسلحة تحاول الوصول إلى مدينة القصير للسيطرة على الشريط الممتد من ريف حماة الشمالي حتى القصير ليتم بعدها إغلاق الحدود اللبنانية". وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن في وقت سابق، أن "قوات الجيش السوري بإسناد من سلاح الطيران تتصدى لهجمات الجماعات الإرهابية في ريف حمص". ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن المصدر قوله إن "القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من القوات الجوية". وأضاف أن "قوات الجيش السوري تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من سلاح الطيران وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".
https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوري-يعلن-إعادة-انتشار-وتموضع-قواته-في-درعا-والسويداء-خلال-المواجهات-مع-التنظيمات-الإرهابية-1095567322.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

خبير عسكري: تعزيزات كبيرة من الجيش السوري وصلت إلى شمال مدينة حمص

12:56 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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صرح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، بأن المعركة الأساسية في سوريا، ما تشهده المنطقة الشمالية لمدينة حمص، بعدما وصلتها تعزيزات من الجيش السوري.
وأكد مقصود، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش السوري دمر كل المواقع التي يتواجد بها عناصر للمجموعات الإرهابية في تلبيسة، وسيطر الجيش عليها، بالإضافة إلى الرستن".
وأضاف الخبير العسكري أن "المجموعات المسلحة تحاول الوصول إلى مدينة القصير للسيطرة على الشريط الممتد من ريف حماة الشمالي حتى القصير ليتم بعدها إغلاق الحدود اللبنانية".
الجيش السوري يبدأ عملية التمشيط في ريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
الجيش السوري يعلن إعادة انتشار قواته بدرعا والسويداء واستعادة زمام الأمور في حمص وحماة
07:04 GMT
وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن في وقت سابق، أن "قوات الجيش السوري بإسناد من سلاح الطيران تتصدى لهجمات الجماعات الإرهابية في ريف حمص".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن المصدر قوله إن "القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من القوات الجوية".
وأضاف أن "قوات الجيش السوري تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من سلاح الطيران وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
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