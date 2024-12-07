https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوري-يعلن-إعادة-انتشار-وتموضع-قواته-في-درعا-والسويداء-خلال-المواجهات-مع-التنظيمات-الإرهابية-1095567322.html

الجيش السوري يعلن إعادة انتشار قواته بدرعا والسويداء واستعادة زمام الأمور في حمص وحماة

الجيش السوري يعلن إعادة انتشار قواته بدرعا والسويداء واستعادة زمام الأمور في حمص وحماة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، بأنه أعاد انتشار وتموضع قواته في محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد، خلال المواجهات مع التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T07:04+0000

2024-12-07T07:04+0000

2024-12-07T07:21+0000

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وقالت الدفاع السورية، في بيان لها: "قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء، بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة، التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة، في مواجهة التنظيمات الإرهابية".ومساء أمس الجمعة، صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أنه وفي يوم واحد، تم تحييد ما يصل إلى 200 إرهابي، و15 مركبة مدرعة وطائرتين من طراز "ملرز"، و15 طائرة مسيرة، ومركزي تحكم و7 مستودعات.وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها انسحبت من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة مع المسلحين.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

https://sarabic.ae/20241206/وزارة-الدفاع-السورية-تنفي-تقارير-إعلامية-حول-انسحاب-الجيش-من-حمص-ومحيطها-1095560829.html

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