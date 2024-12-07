https://sarabic.ae/20241207/صناعة-القتلعائدات-شركات-السلاح-الأمريكية-تصل-لـ317-مليار-دولار-في-2023-1095581952.html

صناعة القتل...عائدات شركات السلاح الأمريكية تصل لـ317 مليار دولار في 2023

صناعة القتل...عائدات شركات السلاح الأمريكية تصل لـ317 مليار دولار في 2023

سبوتنيك عربي

أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية في تأجيج الكثير من الحروب حول العالم لزيادة عائدات شركات السلاح التابعة لها. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T16:23+0000

2024-12-07T16:23+0000

2024-12-07T16:23+0000

رصد عسكري

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095582246_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_41c989572fbc8dd9e9968c05c79c1f3d.jpg

ويؤكد ذلك تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الذي أوضح أن 41 شركة سلاح أمريكية حققت عائدات وصلت إلى 317 مليار دولار في عام 2023، بسبب زيادة مبيعاتها من الأسلحة لمناطق الصراع وخاصة في أوكرانيا.ويقول التقرير إن الشركات الـ41 تصدرت قائمة أعلى 100 شركة أرباحا، العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الشركات مع شركات أمريكية وأوروبية أخرى كانت حصلت على نسبة 78 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم في تلك الفترة.وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي مبيعات الأسلحة عالميا في 2023، وصل إلى 632 مليار دولار بينها 494 مليار دولار من نصيب شركات أمريكية وشركات تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).ولفت التقرير إلى أن أعلى 5 شركات حققت عائدات من مبيعات الأسلحة في 2025، كانت أمريكية وهي لوكهيد مارتين، و"آر تي إكس" و"نورثروب غرومان" وبوينغ، وجينرال ديناميكز، وتجاوز إجمالي عائداتها 198 مليار دولار.وأورد التقرير معلومات عن نشاط أكبر شركات السلاح الأمريكية في 2023، وعلاقتها بتأجيج الصراع في أوكرانيا.في يناير/ كانون الثاني 2023، حصلت "نورثروب غرومان" على صفقة بنحو 522 مليون دولار لصناعة قذائف مدفعية عيار 155 ملم لأوكرانيا. وفي يونيو/ حزيران من العام نفسه، حصلت على صفقة لبناء مصنع لهذه القذائف في أوكرانيا ضمن صفقة تمويل أمريكية تقدر بملياري دولار.في مارس/ آذار 2023، حصلت شركة "آر تي إكس" على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع بطاريات صواريخ دفاع جوي طراز "باتريوت"، وتم منحها 478 مليون إضافية في أغسطس/ آب من العام نفسه.وكانت الشركة قد حصلت على صفقة سابقة لتوريد أنظمة صاروخية لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ1.2 مليار دولار.في أغسطس 2023، حصلت "جنرال ديناميكز" على صفقة بقيمة 34 مليون دولار لصيانة الدبابات في أوكرانيا، إضافة إلى صفقة أخرى بقيمة 23.1 مليون دولار لتصنيع نسخ تصديرية من دبابات أبرامز بقدرات أقل من قدرات النسخة التي يستخدمها الجيش الأمريكي.في 2023، حصلت "لوكهيد مارتين" على صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار لبناء أنظمة صاروخية ظهرت في أوكرانيا في أبريل/ نيسان من ذلك العام.

https://sarabic.ae/20240312/كيف-جعل-الجيش-الروسي-نظام-باتريوت-الأمريكي-بلا-أي-فائدة-في-أوكرانيا؟-1086906269.html

https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html

https://sarabic.ae/20241206/لافروف-الأوكرانيون-لا-يستطيعون-استخدام-أسلحة-متقدمة-بعيدة-المدى-دون-مشاركة-من-عسكريين-أمريكيين-1095532441.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا