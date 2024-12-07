https://sarabic.ae/20241207/علماء-يكشفون-أن-عام-2025-سيشهد-حدثا-فلكيا-نادرا-1095579594.html
علماء يكشفون أن عام 2025 سيشهد حدثا فلكيا نادرا
علماء يكشفون أن عام 2025 سيشهد حدثا فلكيا نادرا
سبوتنيك عربي
يشهد العام الجديد 2025 ظاهرة فلكية لا تتكرر سوى كل 15 عاما. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T14:42+0000
2024-12-07T14:42+0000
2024-12-07T14:42+0000
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وقال المدير العلمي لمرصد "كا-دار"، ستاس كوروتكي، إن حلقات كوكب زحل ستختفي بشكل كامل بالنسبة للمراقبين على الأرض مرتين خلال عام 2025، مرة في فصل الربيع، والأخرى في فصل الخريف.وفيما أشار إلى أن "اختفاء حلقات كوكب زحل سيكون بصريا بحتا، إلا أنه في الواقع، لن تختفي الحلقات في أي مكان".وأوضح كوروتكي أنه "كل 15 عاما أو مرتين خلال فترة زحل المدارية (التي تستمر 30 عاما أرضيا)، يبدو أن حلقات زحل تختفي، ويحدث هذا لأن مراقبي الأرض يصطفون في نفس مستوى حلقات زحل، مما يجعلها تبدو وكأنها على الحافة".وتابع: "تتسم حلقات زحل بأنها رقيقة للغاية - يبلغ سمكها حوالي 30 مترا فقط - والمسافة من الأرض إلى زحل تزيد عن مليار كيلومتر، ونتيجة لذلك، تختفي الحلقات عن الأنظار بشكل أساسي، حتى من خلال أكبر التلسكوبات، وفي عام 2025، سيحدث هذا الاختفاء في الربيع والخريف".وأضاف أنه "في أوقات أخرى من عام 2025، ستكون الحلقات مرئية كخط رفيع للغاية، هذه الظاهرة النادرة - التي تحدث مرة كل 15 عاما - تجعل زحل يبدو وكأنه يفقد حلقاته الشهيرة، وستحدث الاختفاءات المزدوجة بفارق 8 أشهر: في 23 مارس/ آذار و26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومع ذلك، لن يكون الحدث الربيعي مرئيا من الأرض بسبب تدخل الشمس، من ناحية أخرى، سيوفر الاختفاء الخريفي ظروف رؤية جيدة".وأشار الخبير إلى أن المراقبين الذين يستخدمون التلسكوبات ذات التكبير القوي سيتمكنون من مشاهدة هذا المحاذاة النادرة.
https://sarabic.ae/20241118/خطوة-سعودية-مهمة-تصل-إلى-مليار-ونصف-إنسان-من-كوكب-الأرض-1094907035.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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الفضاء, علوم, منوعات
علماء يكشفون أن عام 2025 سيشهد حدثا فلكيا نادرا
يشهد العام الجديد 2025 ظاهرة فلكية لا تتكرر سوى كل 15 عاما.
وقال المدير العلمي لمرصد "كا-دار"، ستاس كوروتكي، إن حلقات كوكب زحل ستختفي بشكل كامل بالنسبة للمراقبين على الأرض مرتين خلال عام 2025، مرة في فصل الربيع، والأخرى في فصل الخريف.
وفيما أشار إلى أن "اختفاء حلقات كوكب زحل سيكون بصريا بحتا، إلا أنه في الواقع، لن تختفي الحلقات في أي مكان".
وأوضح كوروتكي أنه "كل 15 عاما أو مرتين خلال فترة زحل المدارية (التي تستمر 30 عاما أرضيا)، يبدو أن حلقات زحل تختفي، ويحدث هذا لأن مراقبي الأرض يصطفون في نفس مستوى حلقات زحل، مما يجعلها تبدو وكأنها على الحافة".
وتابع: "تتسم حلقات زحل بأنها رقيقة للغاية - يبلغ سمكها حوالي 30 مترا فقط - والمسافة من الأرض إلى زحل تزيد عن مليار كيلومتر، ونتيجة لذلك، تختفي الحلقات عن الأنظار بشكل أساسي، حتى من خلال أكبر التلسكوبات، وفي عام 2025، سيحدث هذا الاختفاء في الربيع والخريف".
وأضاف أنه "في أوقات أخرى من عام 2025، ستكون الحلقات مرئية كخط رفيع للغاية، هذه الظاهرة النادرة - التي تحدث مرة كل 15 عاما - تجعل زحل يبدو وكأنه يفقد حلقاته الشهيرة، وستحدث الاختفاءات المزدوجة بفارق 8 أشهر: في 23 مارس/ آذار و26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومع ذلك، لن يكون الحدث الربيعي مرئيا من الأرض بسبب تدخل الشمس، من ناحية أخرى، سيوفر الاختفاء الخريفي ظروف رؤية جيدة".
وأشار الخبير إلى أن المراقبين الذين يستخدمون التلسكوبات ذات التكبير القوي سيتمكنون من مشاهدة هذا المحاذاة النادرة.