https://sarabic.ae/20241207/نائب-في-جزر-الباهاما-يرمي-صولجانا-من-نافذة-قاعة-البرلمان-فيديو-1095569636.html
نائب في جزر الباهاما يرمي صولجانا من نافذة قاعة البرلمان... فيديو
نائب في جزر الباهاما يرمي صولجانا من نافذة قاعة البرلمان... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد برلمان جزر الباهاما حالة من الفوضى، عندما قام أحد النواب، برمي صولجان من نافذة قاعة البرلمان، ما أدى إلى تعليق الجلسة بشكل مفاجئ. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T09:14+0000
2024-12-07T09:14+0000
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ووقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، خلال نقاش محتدم حول قضايا فساد، حيث اندفع نائب زعيم المعارضة، شانديندون كارترايت، نحو رئيسة البرلمان باتريشيا ديفو، وأخذ صولجانا من مكتبها ليقذفه خارج المبنى.وبحسب تقارير محلية، جاء تصرف النائب بعد رفض رئيسة البرلمان منحه الكلمة للرد على اتهامات مرتبطة بلائحة اتهام أمريكية ضد عدد من ضباط الشرطة لتورطهم المزعوم في تجارة المخدرات.وتدخلت الشرطة واحتجزت النائب وتم تعليق الجلسة مؤقتا.كما أُصيب نائب رئيس البرلمان بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب أحد الضباط في ساقه أثناء المشادة.
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نائب في جزر الباهاما يرمي صولجانا من نافذة قاعة البرلمان... فيديو
09:14 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 09:23 GMT 07.12.2024)
شهد برلمان جزر الباهاما حالة من الفوضى، عندما قام أحد النواب، برمي صولجان من نافذة قاعة البرلمان، ما أدى إلى تعليق الجلسة بشكل مفاجئ.
ووقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، خلال نقاش محتدم حول قضايا فساد، حيث اندفع نائب زعيم المعارضة، شانديندون كارترايت، نحو رئيسة البرلمان باتريشيا ديفو، وأخذ صولجانا من مكتبها ليقذفه خارج المبنى.
وبحسب تقارير محلية، جاء تصرف النائب بعد رفض رئيسة البرلمان منحه الكلمة للرد على اتهامات مرتبطة بلائحة اتهام أمريكية ضد عدد من ضباط الشرطة لتورطهم المزعوم في تجارة المخدرات.
وتدخلت الشرطة واحتجزت النائب وتم تعليق الجلسة مؤقتا.
كما أُصيب نائب رئيس البرلمان بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب أحد الضباط في ساقه أثناء المشادة.