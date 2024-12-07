https://sarabic.ae/20241207/يوفنتوس-يحقق-رقما-قياسيا-بالتعادل-أمام-بولونيا-في-الدوري-الإيطالي-1095588290.html
يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
أفلت فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام بولونيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإيطالي. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
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ففي بداية المباراة استطاع بولونيا إحراز هدفين في شباك يوفنتوس، قبل أن يتمكن اليوفي من التعادل في الدقيقتين الـ62 والـ91 على التوالي.أحرز الهدف الأول لبولونيا السويسري دان ندوي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما سجل توماسو بوبيجا، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52.لكن في الدقيقة 62، تمكن كوبماينرس، من تسجيل أول أهدافه يوفنتوس، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 91، الذي أحرزه صامويل مبانجولا.وبهذه النتيجة، أصبح تعادل يوفنتوس هو الـ9 في الموسم الحالي من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، حصل خلالها على 27 نقطة ليحل في المركز الـ6 من ترتيب الدوري الإيطالي.وجاءت مباراة اليوفي أمام بولونيا، في ظل استعداد يوفنتوس لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
https://sarabic.ae/20241006/أهداف-يوفنتوس-وكالياري-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1093489365.html
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يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
أفلت فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام بولونيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإيطالي.
ففي بداية المباراة
استطاع بولونيا إحراز هدفين في شباك يوفنتوس، قبل أن يتمكن اليوفي من التعادل في الدقيقتين الـ62 والـ91 على التوالي.
أحرز الهدف الأول لبولونيا السويسري دان ندوي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما سجل توماسو بوبيجا، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52.
لكن في الدقيقة 62، تمكن كوبماينرس، من تسجيل أول أهدافه يوفنتوس
، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 91، الذي أحرزه صامويل مبانجولا.
وبهذه النتيجة، أصبح تعادل يوفنتوس هو الـ9 في الموسم الحالي
من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، حصل خلالها على 27 نقطة ليحل في المركز الـ6 من ترتيب الدوري الإيطالي.
وجاءت مباراة اليوفي أمام بولونيا، في ظل استعداد يوفنتوس لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.