يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241207/يوفنتوس-يحقق-رقما-قياسيا-بالتعادل-أمام-بولونيا-في-الدوري-الإيطالي-1095588290.html
يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
أفلت فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام بولونيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإيطالي. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T22:02+0000
2024-12-07T22:02+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095588378_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_666e695c7a0a864fe8bc5ae5b28d0193.jpg
ففي بداية المباراة استطاع بولونيا إحراز هدفين في شباك يوفنتوس، قبل أن يتمكن اليوفي من التعادل في الدقيقتين الـ62 والـ91 على التوالي.أحرز الهدف الأول لبولونيا السويسري دان ندوي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما سجل توماسو بوبيجا، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52.لكن في الدقيقة 62، تمكن كوبماينرس، من تسجيل أول أهدافه يوفنتوس، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 91، الذي أحرزه صامويل مبانجولا.وبهذه النتيجة، أصبح تعادل يوفنتوس هو الـ9 في الموسم الحالي من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، حصل خلالها على 27 نقطة ليحل في المركز الـ6 من ترتيب الدوري الإيطالي.وجاءت مباراة اليوفي أمام بولونيا، في ظل استعداد يوفنتوس لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
https://sarabic.ae/20241006/أهداف-يوفنتوس-وكالياري-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1093489365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095588378_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_ac09d61ec0cbb7e744d1a6e30227018a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

22:02 GMT 07.12.2024
© Getty Images / Jonathan Moscrop / Contributorيوفنتوس وبولونيا
يوفنتوس وبولونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Getty Images / Jonathan Moscrop / Contributor
تابعنا عبر
أفلت فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام بولونيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الإيطالي.
ففي بداية المباراة استطاع بولونيا إحراز هدفين في شباك يوفنتوس، قبل أن يتمكن اليوفي من التعادل في الدقيقتين الـ62 والـ91 على التوالي.
أحرز الهدف الأول لبولونيا السويسري دان ندوي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما سجل توماسو بوبيجا، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52.
نادي يوفنتوس الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
مجتمع
أهداف يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو
6 أكتوبر, 19:10 GMT
لكن في الدقيقة 62، تمكن كوبماينرس، من تسجيل أول أهدافه يوفنتوس، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 91، الذي أحرزه صامويل مبانجولا.
وبهذه النتيجة، أصبح تعادل يوفنتوس هو الـ9 في الموسم الحالي من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، حصل خلالها على 27 نقطة ليحل في المركز الـ6 من ترتيب الدوري الإيطالي.
وجاءت مباراة اليوفي أمام بولونيا، في ظل استعداد يوفنتوس لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала