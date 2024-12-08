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الحكومة العراقية: نتواصل مع مختلف الدول لدفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن في سوريا

الحكومة العراقية: نتواصل مع مختلف الدول لدفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة العراقية أنها تتابع الأوضاع في سوريا وتتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لدفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن في سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T14:36+0000

2024-12-08T14:36+0000

2024-12-08T14:36+0000

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وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان: "تتابع الحكومة العراقية مجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".وجدد التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/نتنياهو-إسرائيل-تراقب-عن-كثب-تطورات-الوضع-في-سوريا-وستفعل-كل-ما-هو-ضروري-لحماية-حدودها-1095601353.html

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العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم