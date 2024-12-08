https://sarabic.ae/20241208/بالأرقام-القدرات-العسكرية-لروسيا-وكوريا-الديمقراطية-1095602459.html
بالأرقام... القدرات العسكرية لروسيا وكوريا الديمقراطية
بالأرقام... القدرات العسكرية لروسيا وكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ 4 من ديسمبر/ كانون الأول 2024. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T14:04+0000
2024-12-08T14:04+0000
2024-12-08T14:04+0000
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ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم، كما يسلط الضوء على قدرات كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام... القدرات العسكرية لروسيا وكوريا الديمقراطية
دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيز التنفيذ في الـ 4 من ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لروسيا التي تمتلك أضخم قوة دبابات وأكبر قوة مدفعية وأقوى أسطول حربي في العالم، كما يسلط الضوء على قدرات كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمتلك ثاني أضخم قوة دبابات في العالم، وثاني قوة مدفعية ذاتية الحركة وثالث أضخم قوة راجمات صواريخ.