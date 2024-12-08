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https://sarabic.ae/20241208/تشيلسي-يحقق-فوزا-ثمينا-على-توتنهام-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1095615986.html
تشيلسي يحقق فوزا ثمينا على توتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
تشيلسي يحقق فوزا ثمينا على توتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة قوية بين توتنهام وتشلسي الذي أنهى المباراة بفوز ثمين. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T21:58+0000
2024-12-08T22:03+0000
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أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب توتنهام ستاديوم، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز تشيلسي بـ4 أهداف مقابل 3 لتوتنهام.هذه النتيجة رفعت رصيد البلوز إلى 31 نقطة ليصبح في وصافة جدول ترتيب البريميرليج، بينما ظل رصيد توتنهام عند 20 نقطة تجعله في المركز الـ11.سجل رباعية تشيلسي جادون سانشو، وإنزو فيرنانديز، إضافة إلى اللاعب كول بالمر، الذي سجل هدفين، بينما سجل لتوتنام كل من دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي.
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رياضة, أخبار العالم الآن, نادي تشيلسي, نادي توتنهام, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار العالم الآن, نادي تشيلسي, نادي توتنهام, أخبار الدوري الإنجليزي

تشيلسي يحقق فوزا ثمينا على توتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

21:58 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 22:03 GMT 08.12.2024)
© AP Photoتشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo
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شهدت منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة قوية بين توتنهام وتشلسي الذي أنهى المباراة بفوز ثمين.
أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب توتنهام ستاديوم، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز تشيلسي بـ4 أهداف مقابل 3 لتوتنهام.
هذه النتيجة رفعت رصيد البلوز إلى 31 نقطة ليصبح في وصافة جدول ترتيب البريميرليج، بينما ظل رصيد توتنهام عند 20 نقطة تجعله في المركز الـ11.
سجل رباعية تشيلسي جادون سانشو، وإنزو فيرنانديز، إضافة إلى اللاعب كول بالمر، الذي سجل هدفين، بينما سجل لتوتنام كل من دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي.
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