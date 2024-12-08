https://sarabic.ae/20241208/خبراء-دعم-أوكرانيا-للجماعات-الإرهابية-يهدف-لعدم-استقرار-منطقة-الساحل-الأفريقي-1095607190.html

خبراء: دعم أوكرانيا للجماعات الإرهابية يهدف لعدم استقرار منطقة الساحل الأفريقي

خبراء: دعم أوكرانيا للجماعات الإرهابية يهدف لعدم استقرار منطقة الساحل الأفريقي

سبوتنيك عربي

تشير معلومات إلى وجود عناصر أوكرانية في عدد من الدول الأفريقية، بهدف دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية في المنطقة وتسهيل وصول السلاح إليها، وفق خبراء. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T16:34+0000

2024-12-08T16:34+0000

2024-12-08T16:34+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار تشاد

مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

أخبار أوكرانيا

القرن الأفريقي

الجماعات الإرهابية

الجماعات المسلحة

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103754/00/1037540049_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_11fb28ee880a7a7bd67b49867b42382f.jpg

بحسب الخبراء، إن تدفق الأسلحة من أوروبا باتجاه الدول الأفريقية أصبح ملحوظا بشكل كبير، وأن الأمر لم يعد يقتصر على الجماعات الإرهابية بل وصل إلى مسلحين وتجمعات تبرر حمل السلاح بالدفاع عن النفس، في ظل تعدد الصراعات على الموارد الطبيعية ومناجم الذهب.وفقا للخبراء، فإن وتيرة العمليات الإرهابية مطلع عام 2023، تؤكد حجم المخاطر التي ينتظر القارة هذا العام، حيث قتل أكثر من 100 شخص منذ بداية 2023، وشرد عشرات الآلاف من مناطقهم الأصلية خصوصا في مالي بوركينا فاسو ونيجيريا.دعم للإرهابوفي أغسطس/ آب 2024، أعلنت جمهورية مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، على خلفية دعم الأخيرة لأعمال إرهابية شمالي مالي.وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الحكومة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زعزعة استقرار البلاد".تحديات كبرىوفي سبتمبر/ أيلول 2024، صرح الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي والرئيس الحالي لكونفدرالية تحالف دول الساحل، عاصمي غويتا، بأن مالي وبوركينا فاسو والنيجر واجهوا تحديات كبيرة جراء دعم أوكرانيا ووقوفها علنا إلى جانب الإرهاب في منطقة الساحل.قال غويتا في خطاب وجهه إلى شعوب كونفدرالية تحالف الساحل بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع ميثاق إنشاء التكتل، إن "قواتنا المسلحة واجهت تحديات كبيرة في مواجهة الدعم من دول ثالثة مثل أوكرانيا، التي اختارت علناً الوقوف إلى جانب الإرهاب في منطقة الساحل".ا السلاح الأوكرانيمن ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان عبد الكريم، إن الأسلحة الأوكرانية منتشرة منذ زمن في القارة الأفريقية، وأن بعض الأنظمة الافريقية تستورد اسلحتها من اوكرانيا وخاصة الدبابات وبعض الطائرات، إلا أن استخدام مرتزقة أوكرانيين يسهل جدا انتشار هذه الأسلحة غير المقننة.ويرى أن وجود عناصر أوكرانية في المنطقة لا يحقق أهداف الغرب، لكنه يجعل المنطقة في حالة عدم استقلال، وربما حروب أهلية، وبالتالي تضطر أن تلجأ هذه الدول إلى حضن الغرب، أو فرنسا مرة ثانية، وهذا هو الغرض.دعم أوكرانيمن ناحيته قال إسماعيل محمد طاهر، الخبير التشادي، إن أوكرانيا تعمل بأسلوب متناقض مع ما يفرضه الواقع الأفريقي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أوكرانيا لديها صفقات بيع سلاح مع بعض الدول، وأنها تدخلت في بعض الدول وسلحت جماعات انفصالية.دعم باريسفي وقت سابق، قال مفوض لجنة حقوق الإنسان في تشاد، العابد مصطفى البشير، إن فرنسا هي صاحبة المصلحة المباشرة من العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في تشاد.في يونيو/ حزيران 2024، قتل 20 جنديًا ومدنيا في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

https://sarabic.ae/20240101/نائب-وزير-الداخلية-التشادي-لـسبوتنيك-قضينا-على-قواعد-بوكو-حرام-وقواتنا-قادرة-على-بسط-الاستقرار-1084628138.html

https://sarabic.ae/20220515/القوات-الإقليمية-تقتل-300-على-الأقل-من-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-في-منطقة-بحيرة-تشاد-1062241786.html

أخبار تشاد

القرن الأفريقي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, أخبار أوكرانيا, القرن الأفريقي, الجماعات الإرهابية, الجماعات المسلحة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم