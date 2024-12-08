دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241208/دبلوماسي-غربي-تسريع-إيران-تخصيب-اليورانيوم-خطير-ويفتقر-لأي-مبررات-مدنية-1095592447.html
دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية
دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية
سبوتنيك عربي
حذّر مصدر دبلوماسي غربي من خطورة تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، معتبرًا أن هذا الإجراء "خطير للغاية"... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T08:04+0000
2024-12-08T08:04+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101675/52/1016755282_0:198:4738:2863_1920x0_80_0_0_ada0a0ca3a68340e3836920348ac68bc.jpg
وأوضح المصدر لوسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تتناقض مع تصريحات طهران حول رغبتها في استئناف مفاوضات نووية جادة، مضيفًا أن التخصيب بهذه الوتيرة يمكن أن يُستخدم لدعم برنامج نووي عسكري.من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.يشار إلى أن التوتر يتصاعد مجددا بين إيران والغرب وسط مخاوف من اقترابها من العتبة النووية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح الشهر الماضي، بأن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية".وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من استراتيجيتها الأمنية".
https://sarabic.ae/20241207/10-قنابل-محتملة-أمريكا-تحذر-من-اقتراب-إيران-إنتاج-ترسانة-نووية-مدمرة-1095568522.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101675/52/1016755282_329:0:4409:3060_1920x0_80_0_0_0f0c1363264bd2c7614a0ef3c31d96e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية

08:04 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetskyعربات تنقل اليورانيوم
عربات تنقل اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
تابعنا عبر
حذّر مصدر دبلوماسي غربي من خطورة تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، معتبرًا أن هذا الإجراء "خطير للغاية" ويفتقر لأي مبررات مدنية.
وأوضح المصدر لوسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تتناقض مع تصريحات طهران حول رغبتها في استئناف مفاوضات نووية جادة، مضيفًا أن التخصيب بهذه الوتيرة يمكن أن يُستخدم لدعم برنامج نووي عسكري.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".
في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
10 قنابل محتملة... أمريكا تحذر من اقتراب إيران إنتاج ترسانة نووية مدمرة
أمس, 08:26 GMT
يشار إلى أن التوتر يتصاعد مجددا بين إيران والغرب وسط مخاوف من اقترابها من العتبة النووية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح الشهر الماضي، بأن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية".
وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "النقاش النووي داخل طهران من المرجح أن يتحول نحو امتلاك أسلحة نووية إذا مضى الغرب قدما في التهديد بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران".
وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من استراتيجيتها الأمنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала