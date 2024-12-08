https://sarabic.ae/20241208/دبلوماسي-غربي-تسريع-إيران-تخصيب-اليورانيوم-خطير-ويفتقر-لأي-مبررات-مدنية-1095592447.html
دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية
دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية
سبوتنيك عربي
حذّر مصدر دبلوماسي غربي من خطورة تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، معتبرًا أن هذا الإجراء "خطير للغاية"... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T08:04+0000
2024-12-08T08:04+0000
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وأوضح المصدر لوسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تتناقض مع تصريحات طهران حول رغبتها في استئناف مفاوضات نووية جادة، مضيفًا أن التخصيب بهذه الوتيرة يمكن أن يُستخدم لدعم برنامج نووي عسكري.من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.يشار إلى أن التوتر يتصاعد مجددا بين إيران والغرب وسط مخاوف من اقترابها من العتبة النووية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح الشهر الماضي، بأن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية".وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من استراتيجيتها الأمنية".
https://sarabic.ae/20241207/10-قنابل-محتملة-أمريكا-تحذر-من-اقتراب-إيران-إنتاج-ترسانة-نووية-مدمرة-1095568522.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دبلوماسي غربي: تسريع إيران تخصيب اليورانيوم "خطير" ويفتقر لأي مبررات مدنية
حذّر مصدر دبلوماسي غربي من خطورة تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، معتبرًا أن هذا الإجراء "خطير للغاية" ويفتقر لأي مبررات مدنية.
وأوضح المصدر لوسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تتناقض مع تصريحات طهران حول رغبتها في استئناف مفاوضات نووية جادة، مضيفًا أن التخصيب بهذه الوتيرة يمكن أن يُستخدم لدعم برنامج نووي عسكري.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "إيران تسرّع التخصيب إلى نسبة 60%، وهي قريبة من مستوى 90% اللازم للأسلحة النووية".
في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن برنامجها النووي
شفاف ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مع توفير المعلومات اللازمة كافة.
يشار إلى أن التوتر يتصاعد مجددا بين إيران والغرب وسط مخاوف من اقترابها من العتبة النووية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح الشهر الماضي، بأن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية".
وقال عراقجي
، في مقابلة صحفية، إن "النقاش النووي داخل طهران من المرجح أن يتحول نحو امتلاك أسلحة نووية إذا مضى الغرب قدما في التهديد بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران".
وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من استراتيجيتها الأمنية".