https://sarabic.ae/20241208/ماكرون-سقطت-دولة-الهمجية-أخيرا-1095599648.html
ماكرون: سقطت دولة الهمجية أخيرا
ماكرون: سقطت دولة الهمجية أخيرا
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على تخلي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن حكم دمشق. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T12:36+0000
2024-12-08T12:36+0000
2024-12-08T12:36+0000
إيمانويل ماكرون
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وكتب عبر منصة "إكس"، في تدوينة باللغة العربية: "لقد سقطت دولة الهمجية، أخيرا".وتابع: "أُعبّر عن تقديري لشعب سوريا، لشجاعته وصبره، في هذه اللحظة المليئة بالشكوك، أتمنى له السلام، والحرية، والوحدة".وأضاف الرئيس الفرنسي: "ستظل فرنسا ملتزمة بالأمن والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".تأتي تعليقات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الألمانية-تعلق-على-قرار-الأسد-التخلي-عن-حكم-سوريا-1095599023.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ماكرون: سقطت دولة الهمجية أخيرا
علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على تخلي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن حكم دمشق.
وكتب عبر منصة "إكس"، في تدوينة باللغة العربية: "لقد سقطت دولة الهمجية، أخيرا".
وتابع: "أُعبّر عن تقديري لشعب سوريا، لشجاعته وصبره، في هذه اللحظة المليئة بالشكوك، أتمنى له السلام، والحرية، والوحدة".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "ستظل فرنسا ملتزمة بالأمن والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
تأتي تعليقات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق
، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.