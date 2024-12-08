https://sarabic.ae/20241208/مصدر-دبلوماسي-أنقرة-ولندن-تبحثان-منع-العواقب-السلبية-للوضع-في-سوريا-1095616675.html
مصدر دبلوماسي: أنقرة ولندن تبحثان منع العواقب السلبية للوضع في سوريا
مصدر دبلوماسي: أنقرة ولندن تبحثان منع العواقب السلبية للوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره البريطاني ديفيد لامي، ناقشا هاتفيا خطوات لمنع العواقب السلبية للوضع في سوريا... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T23:56+0000
2024-12-08T23:56+0000
2024-12-08T23:56+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "اليوم (8 ديسمبر/كانون الأول) جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي".واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق، مؤكدا أنه تواصل مع قادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري.وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.
https://sarabic.ae/20241207/أردوغان-لم-يستطع-نظام-دمشق-أن-يفهم-قيمة-ومعنى-اليد-التي-مدتها-تركيا--1095580922.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, وزير الخارجية التركي, بريطانيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, وزير الخارجية التركي, بريطانيا
مصدر دبلوماسي: أنقرة ولندن تبحثان منع العواقب السلبية للوضع في سوريا
حصري
قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره البريطاني ديفيد لامي، ناقشا هاتفيا خطوات لمنع العواقب السلبية للوضع في سوريا على المستوى العالمي والإقليمي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "اليوم (8 ديسمبر/كانون الأول) جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي".
وأوضح المصدر أن المحادثة تناولت آخر الأحداث في سوريا، كما ناقشا خطوات لمنع العواقب السلبية للوضع في سوريا على المستوى العالمي والإقليمي.
واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق، مؤكدا أنه تواصل مع قادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري.
وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.
وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.