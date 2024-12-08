https://sarabic.ae/20241208/ملك-الأردن-ندعم-الأشقاء-السوريين-ونحترم-إرادتهم-وخياراتهم-الوطنية-1095600922.html

ملك الأردن: ندعم الأشقاء السوريين ونحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية

ملك الأردن: ندعم الأشقاء السوريين ونحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية

سبوتنيك عربي

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، أن بلاده تدعم الأشقاء السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T13:33+0000

2024-12-08T13:33+0000

2024-12-08T13:33+0000

أخبار الأردن

أخبار سوريا اليوم

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، اليوم الأحد.وشدد الملك عبد الله على أهمية حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل على تحقيق الاستقرار بسرعة لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى الفوضى.كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وحدوده، مؤكدًا أنها ستظل السند الحامي للأردنيين وضمان أمن واستقرار المملكة.وثمّن الملك جهود وتضحيات قوات حرس الحدود، معبّرًا عن اعتزازه بعطائهم وإخلاصهم في صون مقدرات الوطن وحماية منجزاته.

https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-يكشف-تفاصيل-آخر-مكالمة-له-مع-الرئيس-الأسد-1095591936.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار