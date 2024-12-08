https://sarabic.ae/20241208/ملك-الأردن-ندعم-الأشقاء-السوريين-ونحترم-إرادتهم-وخياراتهم-الوطنية-1095600922.html
ملك الأردن: ندعم الأشقاء السوريين ونحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية
ملك الأردن: ندعم الأشقاء السوريين ونحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية
سبوتنيك عربي
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، أن بلاده تدعم الأشقاء السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T13:33+0000
2024-12-08T13:33+0000
2024-12-08T13:33+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، اليوم الأحد.وشدد الملك عبد الله على أهمية حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل على تحقيق الاستقرار بسرعة لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى الفوضى.كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وحدوده، مؤكدًا أنها ستظل السند الحامي للأردنيين وضمان أمن واستقرار المملكة.وثمّن الملك جهود وتضحيات قوات حرس الحدود، معبّرًا عن اعتزازه بعطائهم وإخلاصهم في صون مقدرات الوطن وحماية منجزاته.
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
ملك الأردن: ندعم الأشقاء السوريين ونحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، أن بلاده تدعم الأشقاء السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم الوطنية.
وحسب وكالة
الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، اليوم الأحد.
وشدد الملك عبد الله على أهمية حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل على تحقيق الاستقرار بسرعة لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى الفوضى.
وأشار الملك إلى مواقف الأردن
الثابتة منذ بداية الأزمة السورية، موضحًا أن المملكة فتحت أبوابها أمام اللاجئين السوريين خلال العقد الماضي، ووفرت لهم خدمات التعليم والصحة وغيرها على قدم المساواة مع المواطنين الأردنيين.
كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وحدوده، مؤكدًا أنها ستظل السند الحامي للأردنيين وضمان أمن واستقرار المملكة.
وثمّن الملك جهود وتضحيات قوات حرس الحدود، معبّرًا عن اعتزازه بعطائهم وإخلاصهم في صون مقدرات الوطن وحماية منجزاته.