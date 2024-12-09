https://sarabic.ae/20241209/أول-تعليق-من-سوريا-على-تصريحات-نتنياهو-بشأن-الجولان-1095642417.html

أول تعليق من سوريا على تصريحات نتنياهو بشأن الجولان

أول تعليق من سوريا على تصريحات نتنياهو بشأن الجولان

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الشعب السوري حمودة يوسف صباغ، أن ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الجولان السوري المحتل "لا يعنينا"، مؤكدًا أن "الجولان أرض... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T20:46+0000

2024-12-09T20:46+0000

2024-12-09T20:46+0000

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وأضاف صباغ، في تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "المجلس يمد يد العون للقيادة الجديدة في سوريا، ويضع نفسه في خدمة الشعب السوري"، متابعًا: "نلمس جدّية لانتقال سلس للسلطة في البلاد ولكن لم نتواصل مع القيادة الجديدة حتى الآن".وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".وتابع: "أمس تم فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم، والجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241209/إيران-تصدر-بيانا-بشأن-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-واحتلالها-أجزاء-من-الجولان-السوري-1095641375.html

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