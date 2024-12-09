https://sarabic.ae/20241209/الملياردير-المصري-ساويرس-يتهم-ابن-خال-بشار-الأسد-بالاستيلاء-على-استثماراته-1095622202.html

الملياردير المصري ساويرس يتهم ابن خال بشار الأسد بالاستيلاء على استثماراته

الملياردير المصري ساويرس يتهم ابن خال بشار الأسد بالاستيلاء على استثماراته

سبوتنيك عربي

اتهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، على استثماراته في سوريا. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T09:58+0000

2024-12-09T09:58+0000

2024-12-09T09:58+0000

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وأعرب ساويرس، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، عن أسفه لما آلت إليه الأمور في سوريا، مؤكدًا أن المنطقة أمام خيارين "إما الديكتاتورية أو التيارات المتطرفة"، معربًا عن أمله في ألا تواجه سوريا مصير بعض الدول العربية.وكشف ساويرس عن أنه كان قد استثمر في قطاع الاتصالات السوري، ولكنه أجبر على أن يشارك رامي مخلوف في المشروع لتمكينه من الحصول على رخصة الاستثمار، وهو ما اعتبره لاحقًا خطأً كبيرًا لأنه لم يكن أمامه خيار آخر في ظل الظروف السائدة.وأضاف ساويرس أنه بعد نجاح الشركة، استولى مخلوف عليها بالكامل وطرد الموظفين، بينما رفع ساويرس قضايا قانونية ضد هذا التصرف، لكن لم يحصل على أمواله أو أرباحه كاملة.وأوضح الملياردير المصري، قائلا: "أخرجني من الشركة بأقل من الاستثمار الذي وضعته وطردنا من البلد وطرد موظفينا، وهو لم يكن الفساد الوحيد الموجود، ولكنه كان يستولي على كل الصادرات والأسواق الحرة وواردات البترول والغاز كان يدخل فيها".واستنكر ساويرس ما فعله رامي مخلوف حين تبرع لسوريا بمبلغ مليون ونصف مليون دولار فقط، في حين أن ثروته تصل إلى 15 مليار دولار.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، أمس الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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