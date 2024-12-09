https://sarabic.ae/20241209/خبراء-الدور-العربي-بالغ-الأهمية-للحفاظ-على-وحدة-أراضي-سوريا-واستقرارها-1095634297.html

خبراء: الدور العربي بالغ الأهمية للحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقرارها

خبراء: الدور العربي بالغ الأهمية للحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقرارها

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية المصرية استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T16:12+0000

2024-12-09T16:12+0000

2024-12-09T16:12+0000

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ووصفت الخارجية المصرية، في بيانها اليوم الاثنين، الأمر بـ"احتلال الأراضي السورية"، وأنه "انتهاك صارخ لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".وفي وقت سابق ، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي انتشاره هناك، أمس الأحد.في الإطار، قال خبراء إن الدور العربي في الوقت الراهن يمثل أهمية وأولوية بالغة من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها.وشدد الخبراء على أن "الفترة المقبلة تتطلب دعما اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا من أجل تخفيف الأعباء عن الشارع السوري".وقال المحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان، إن "العرب فقدوا ساحة مواجهة مهمة ضد إسرائيل بعد ما حدث في سوريا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الدول العربية عليها أن تقبل بالأمر الواقع في سوريا، رغم فقدان ساحة مهمة في مواجهة إسرائيل، ومكسب الأخيرة من كافة التطورات التي جرت بالمنطقة التي لم يتبق فيها إلا العراق واليمن".وتابع الوزان: "على الجانب العربي أن يعمل من أجل تعويض الشعب السوري ما فاته من تشرد وأزمات عدة".وأردف: "على الجانب العربي أن يستفيدوا مما حدث، بأن الشعوب التي لا تلبى احتياجاتها ستلجأ لأول فرصة لإسقاط أنظمتها".وأشار إلى أنه لن "يكون هناك أي تدخل خارجي في ظل توافق القوى الدولية على طبيعة التغيير، وأن قوى المعارضة السورية عليها أن توحد رؤيتها في الوقت الراهن".في الإطار، قال العميد عبد الله العسيري، الخبير السعودي، أن "الدول العربية مطالبة بالتحرك السريع سياسيا ودبلوماسيا لدعم توحيد صفوف المعارضة السورية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك": "سوريا بحاجة لدعم مالي واقتصادي والعمل على رفع العقوبات لمساعدة الشعب السوري، وتخفيف المعاناة عن الشعب في الكثير من القطاعات".وشدد العسيري على أن "الدول العربية يجب أن تعمل من أجل سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتحقيق الاستقرار ومنع التدخلات الخارجية".وحذّر من "التدخل الخارجي في المشهد السوري، وما يمكن أن ينجم عنه والذي قد يذهب بسوريا إلى مرحلة الفشل، وهو ما يجب الانتباه إليه جيدا"، بحسب قوله.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أصدر تحذيرا، دعا فيه سكان 5 قرى حدودية في جنوب سوريا، إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.

https://sarabic.ae/20241209/مصر-تدين-استيلاء-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-والمواقع-القيادية-المجاورة-1095625999.html

https://sarabic.ae/20241209/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-سوريا-بعد-حدوث-تغيير-جذري-وسريع-بأقل-خسائر-ممكنة؟--1095623841.html

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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة