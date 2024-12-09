https://sarabic.ae/20241209/كوريا-الجنوبية-الشرطة-تدرس-فرض-حظر-على-سفر-الرئيس-واستجوابه-بسبب-فرض-الأحكام-العرفية-1095616984.html
كوريا الجنوبية.. الشرطة تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية
كوريا الجنوبية.. الشرطة تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية
سبوتنيك عربي
قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستنظر في فرض حظر على سفر الرئيس يون سيوك-يول للتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T03:12+0000
2024-12-09T03:12+0000
2024-12-09T03:12+0000
كوريا الجنوبية
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وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال وو جونغ-سو، وهو مسؤول كبير في الشرطة، للصحفيين في إفادة صحفية: "لا قيود فيما يتعلق بالأشخاص أو المواد المتعلقة بموضوع التحقيق".في سياق متصل، قال مسؤولون، إنه تم فرض حظر سفر على وزير الداخلية السابق لي سانغ-مين، في انتظار التحقيق في دوره في إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.وقالوا إنه تم فرض حظر السفر من قبل وزارة العدل بناء على طلبات من الشرطة والنيابة، وفقا لـ"يونهاب".
https://sarabic.ae/20241208/كوريا-الجنوبية-القبض-على-وزير-الدفاع-السابق-ومطالبات-باعتقال-الرئيس-فورا-1095593040.html
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية.. الشرطة تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية
قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستنظر في فرض حظر على سفر الرئيس يون سيوك-يول للتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، كما لم تستبعد استجوابه شخصيا.
وبحسب وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال وو جونغ-سو، وهو مسؤول كبير في الشرطة، للصحفيين في إفادة صحفية: "لا قيود فيما يتعلق بالأشخاص أو المواد المتعلقة بموضوع التحقيق".
في سياق متصل، قال مسؤولون، إنه تم فرض حظر سفر على وزير الداخلية
السابق لي سانغ-مين، في انتظار التحقيق في دوره في إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.
وقالوا إنه تم فرض حظر السفر من قبل وزارة العدل بناء على طلبات من الشرطة والنيابة، وفقا لـ"يونهاب".