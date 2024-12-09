https://sarabic.ae/20241209/لافروف-يهنئ-وكالة-سبوتنيك-بمناسبة-الذكرى-السنوية-لتأسيسها-1095641870.html
لافروف يهنئ وكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها
لافروف يهنئ وكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها
سبوتنيك عربي
هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيراً إلى جودة النشر العالية للمواد... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T20:35+0000
2024-12-09T20:35+0000
2024-12-09T20:35+0000
روسيا
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وجاء في برقية تهنئة لافروف، التي قرأتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حفل استقبال خُصص للمناسبة: "أهنئكم بحرارة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسكم، على مدار العقد الماضي، قطعت "سبوتنيك" طريقًا مجيدًا وأثبتت نفسها كمنفذ إعلامي محلي حسن السمعة يُبث إلى الجماهير الأجنبية".وقال لافروف في برقيته: "في ساحة سمولينسكايا (موقع مبنى وزارة الخارجية الروسية) يقدرون علاقاتنا الرفاقية الطيبة ويعتمدون على تطويرها وتعزيزها بشكل متزايد من أجل توفير دعم إعلامي فعّال لمسار السياسة الخارجية لروسيا. أتمنى لكم الصحة الجيدة والازدهار والنجاحات الإبداعية الجديدة وكل التوفيق".ويندرج تحت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وهي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ32 لغة.الجدير بالذكر، أن وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كانت قد بدأت العمل في مجال الإعلام العالمي، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، وللوكالة مواقع إلكترونية ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك"، للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.
https://sarabic.ae/20241001/سبوتنيك-تفتتح-برنامجا-تدريبيا-لصحفيين-من-مجموعة-بريكس---1093309068.html
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روسيا
لافروف يهنئ وكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها
هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيراً إلى جودة النشر العالية للمواد الصحفية.
وجاء في برقية تهنئة لافروف، التي قرأتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حفل استقبال خُصص للمناسبة: "أهنئكم بحرارة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسكم، على مدار العقد الماضي، قطعت "سبوتنيك" طريقًا مجيدًا وأثبتت نفسها كمنفذ إعلامي محلي حسن السمعة يُبث إلى الجماهير الأجنبية".
وتابعت: "يتميز موظفو الوكالة بمستوى عالٍ من إعداد المواد المتعلقة بالقضايا الدولية والالتزام بالقوانين العالمية للصحافة، واليوم تمثل "سبوتنيك" بلدنا بجدارة في الفضاء المعلوماتي العالمي، وتنقل موقف روسيا إلى عامة الناس بالعديد من لغات العالم".
وقال لافروف في برقيته: "في ساحة سمولينسكايا (موقع مبنى وزارة الخارجية الروسية) يقدرون علاقاتنا الرفاقية الطيبة ويعتمدون على تطويرها وتعزيزها بشكل متزايد من أجل توفير دعم إعلامي فعّال لمسار السياسة الخارجية لروسيا. أتمنى لكم الصحة الجيدة والازدهار والنجاحات الإبداعية الجديدة وكل التوفيق".
وأشار لافروف بشكل خاص إلى المشروع التعليمي "سبوتنيك برو"، الذي يسمح للخبراء والصحفيين في هذا المجال باكتساب معارف جديدة وتطوير الاتصالات المهنية وتبادل الخبرات.
ويندرج تحت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وهي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ32 لغة.
الجدير بالذكر، أن وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك
"، كانت قد بدأت العمل في مجال الإعلام العالمي، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، وللوكالة مواقع إلكترونية ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك"، للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.