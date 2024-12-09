https://sarabic.ae/20241209/مركز-صحي-يكشف-أسباب-شعور-البعض-بوخز-في-الشفاه-1095623955.html

مركز صحي يكشف أسباب شعور البعض بوخز في الشفاه

مركز صحي يكشف أسباب شعور البعض بوخز في الشفاه

سبوتنيك عربي

أجاب المركز الاتحادي للتوعية الصحية في المغرب عن سؤال بشأن ما يشعر به البعض من وخز في الشفاه أن الشعور، حيث أوضح أن ذلك الشعور يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T11:35+0000

2024-12-09T11:35+0000

2024-12-09T11:35+0000

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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن المركز أن الأسباب البسيطة تكمن في برودة الطقس الشديدة والتوتر النفسي والخوف ونوبات الذعر، لافتًا إلى أن هذا الشعور قد يرجع أيضا إلى أسباب خطيرة تتمثل في الاستجابات التحسسية تجاه الأغذية أو حبوب اللقاح ومستحضرات التجميل والأدوية.وأضاف المركز المغربي أن الوخز في الشفاه قد يشير الشعور بوخز في الشفاه إلى نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين "ب12" والمغنيسيوم، وقد ينذر بالإصابة ببعض الأمراض مثل هربس الشفاه ومتلازمة الفم الحارق، زيادة على داء السكري والتصلب العصبي المتعدد.ودعا المركز الاتحادي للتوعية الصحية في المغرب إلى استشارة الطبيب إذا كان هذا الشعور مصحوبا بأعراض أخرى مثل صعوبات التنفس وتورم الوجه بأكمله وشحوب البشرة والتعب المستمر وضعف التركيز والتهاب الشفاه وظهور بثور عليها.يشار إلى أنه يمكن للطبيب من خلال فحوصات الدم وفحوصات الحساسية والفحوصات العصبية، تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بوخز في الشفاه وعلاجه على سبيل المثال بواسطة الأدوية المضادة للفيروسات إذا كان السبب فيروسيا مثل الهربس، أو بواسطة مضادات الهيستامين إذا كان الشعور بالوخز يرجع إلى الحساسية أو المكملات الغذائية.

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