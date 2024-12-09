https://sarabic.ae/20241209/من-هو-محمد-البشير-المكلف-بتشكيل-الحكومة-السورية-الانتقالية-1095633732.html
من هو محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية؟
من هو محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن أحمد الشرع، قائد الجماعات السورية المسلحة، قرر تكليف محمد البشير، بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، وفيما يلي نعرض أبرز... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T15:44+0000
2024-12-09T15:44+0000
2024-12-09T15:44+0000
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انفوجرافيك, инфографика
من هو محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية؟
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن أحمد الشرع، قائد الجماعات السورية المسلحة، قرر تكليف محمد البشير، بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن البشير.