https://sarabic.ae/20241210/أزمة-مقلقة-دولة-عربية-تحدد-سقف-استهلاك-الفرد-اليومي-من-المياه-1095653721.html
أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه
أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة في تونس، أنها "تخطط لتحديد سقف حصة الاستهلاك الفردي من المياه"، في ظل أزمة جفاف تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T10:17+0000
2024-12-10T10:17+0000
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تونس
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وقال مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة، إن "الوزارة تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا"، مؤكدا أن "هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية أعدتها الوزارة في أفق 2050 والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة".وأوضح المسؤول أن "العملية ستعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية".وتشهد أغلب مناطق تونس منذ أسابيع انقطاعات متواترة في الماء الصالح للشراب، تمتد من بضع ساعات إلى عدة أيام وتصل حتّى إلى ثلاثة أشهر في عدد من المناطق.وتكشف خارطة العطش التي ينشرها المرصد التونسي للمياه بشكل شهري عن رصد 598 تبليغا عن انقطاع المياه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، و26 تحركا احتجاجيا بسبب العطش في مختلف مناطق الجمهورية.باشرت الحكومة التونسية، منذ العام الماضي، في اعتماد خارطة طريق لمجابهة أزمة المياه الآخذة في التصاعد سنة بعد أخرى، تضمّنت إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لعل أبرزها بناء سدود جديدة واعتماد نظام تقسيط المياه الصالحة للشرب الذي انطلق العمل به منذ شهر آذار/ مارس 2023، بالإضافة إلى المباشرة في تنقيح التشريعات الخاصة بالمياه.
https://sarabic.ae/20231208/اتفاق-سعودي-تونسي-على-التعاون-في-قطاع-المياه-1083865321.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه
أعلنت وزارة الزراعة في تونس، أنها "تخطط لتحديد سقف حصة الاستهلاك الفردي من المياه"، في ظل أزمة جفاف تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي.
وقال مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة، إن "الوزارة تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا"، مؤكدا أن "هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية أعدتها الوزارة في أفق 2050 والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة".
وأوضح المسؤول أن "العملية ستعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية".
وتشهد أغلب مناطق تونس منذ أسابيع انقطاعات متواترة في الماء الصالح للشراب
، تمتد من بضع ساعات إلى عدة أيام وتصل حتّى إلى ثلاثة أشهر في عدد من المناطق.
وتكشف خارطة العطش التي ينشرها المرصد التونسي للمياه بشكل شهري عن رصد 598 تبليغا عن انقطاع المياه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، و26 تحركا احتجاجيا بسبب العطش في مختلف مناطق الجمهورية.
باشرت الحكومة التونسية، منذ العام الماضي، في اعتماد خارطة طريق لمجابهة أزمة المياه الآخذة في التصاعد سنة بعد أخرى، تضمّنت إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لعل أبرزها بناء سدود جديدة واعتماد نظام تقسيط المياه الصالحة للشرب الذي انطلق العمل به منذ شهر آذار/ مارس 2023، بالإضافة إلى المباشرة في تنقيح التشريعات الخاصة بالمياه.