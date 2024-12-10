أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/أزمة-مقلقة-دولة-عربية-تحدد-سقف-استهلاك-الفرد-اليومي-من-المياه-1095653721.html
أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه
أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة في تونس، أنها "تخطط لتحديد سقف حصة الاستهلاك الفردي من المياه"، في ظل أزمة جفاف تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T10:17+0000
2024-12-10T10:17+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094989896_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_b9f31f21d9c03897458367c2f3eb41eb.jpg
وقال مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة، إن "الوزارة تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا"، مؤكدا أن "هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية أعدتها الوزارة في أفق 2050 والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة".وأوضح المسؤول أن "العملية ستعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية".وتشهد أغلب مناطق تونس منذ أسابيع انقطاعات متواترة في الماء الصالح للشراب، تمتد من بضع ساعات إلى عدة أيام وتصل حتّى إلى ثلاثة أشهر في عدد من المناطق.وتكشف خارطة العطش التي ينشرها المرصد التونسي للمياه بشكل شهري عن رصد 598 تبليغا عن انقطاع المياه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، و26 تحركا احتجاجيا بسبب العطش في مختلف مناطق الجمهورية.باشرت الحكومة التونسية، منذ العام الماضي، في اعتماد خارطة طريق لمجابهة أزمة المياه الآخذة في التصاعد سنة بعد أخرى، تضمّنت إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لعل أبرزها بناء سدود جديدة واعتماد نظام تقسيط المياه الصالحة للشرب الذي انطلق العمل به منذ شهر آذار/ مارس 2023، بالإضافة إلى المباشرة في تنقيح التشريعات الخاصة بالمياه.
https://sarabic.ae/20231208/اتفاق-سعودي-تونسي-على-التعاون-في-قطاع-المياه-1083865321.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094989896_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_6512fb4a7c7399f989c9b3a29e37cabf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

أزمة مقلقة... دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه

10:17 GMT 10.12.2024
© Getty Images / Rene MATTES / Contributorالفوسفات في تونس
الفوسفات في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / Rene MATTES / Contributor
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الزراعة في تونس، أنها "تخطط لتحديد سقف حصة الاستهلاك الفردي من المياه"، في ظل أزمة جفاف تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي.
وقال مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة، إن "الوزارة تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا"، مؤكدا أن "هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية أعدتها الوزارة في أفق 2050 والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة".
وأوضح المسؤول أن "العملية ستعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه
8 ديسمبر 2023, 06:24 GMT
وتشهد أغلب مناطق تونس منذ أسابيع انقطاعات متواترة في الماء الصالح للشراب، تمتد من بضع ساعات إلى عدة أيام وتصل حتّى إلى ثلاثة أشهر في عدد من المناطق.
وتكشف خارطة العطش التي ينشرها المرصد التونسي للمياه بشكل شهري عن رصد 598 تبليغا عن انقطاع المياه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، و26 تحركا احتجاجيا بسبب العطش في مختلف مناطق الجمهورية.
باشرت الحكومة التونسية، منذ العام الماضي، في اعتماد خارطة طريق لمجابهة أزمة المياه الآخذة في التصاعد سنة بعد أخرى، تضمّنت إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لعل أبرزها بناء سدود جديدة واعتماد نظام تقسيط المياه الصالحة للشرب الذي انطلق العمل به منذ شهر آذار/ مارس 2023، بالإضافة إلى المباشرة في تنقيح التشريعات الخاصة بالمياه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала