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https://sarabic.ae/20241210/إيران-تعلن-استعدادها-لبيع-الأسلحة-لأي-دولة-ترغب-في-الدفاع-عن-نفسها-1095668190.html
إيران تعلن استعدادها لبيع الأسلحة لأي دولة ترغب في الدفاع عن نفسها
إيران تعلن استعدادها لبيع الأسلحة لأي دولة ترغب في الدفاع عن نفسها
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن الجانب الإيراني على استعداد لبيع الطائرات من دون طيار والصواريخ والأسلحة المحلية الأخرى لأي دولة، ولا... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T16:05+0000
2024-12-10T16:05+0000
العالم
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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن رضائي قوله: "لقد تم إنجاز عمل كبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم إيران مستعدة لتقديم الطائرات من دون طيار والصواريخ والأسلحة إلى جميع دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية، بشرط واحد وهو الحماية من العدوان".وأضاف، متسائلا: "لماذا دول المنطقة والمحللون نائمون ولا يستيقظون؟ لماذا لا يحتج الذين فرحوا بالأمس عندما اقترب الثوار من دمشق على كارثة إسرائيل في سوريا؟".وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنها اطلعت على تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حول برنامج إيران النووي يقول إن "مخزونات اليورانيوم المخصب، التي تملكها إيران حاليا أصبحت قريبة من الدرجة، التي تسمح لها بإنتاج أسلحة نووية".
https://sarabic.ae/20241210/إيران-تؤكد-أن-التحركات-المخربة-والاغتيالات-لم-تعرقل-تطوير-قدراتها-النووية-1095650096.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران

إيران تعلن استعدادها لبيع الأسلحة لأي دولة ترغب في الدفاع عن نفسها

16:05 GMT 10.12.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
تابعنا عبر
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن الجانب الإيراني على استعداد لبيع الطائرات من دون طيار والصواريخ والأسلحة المحلية الأخرى لأي دولة، ولا سيما الدول العربية في الشرق الأوسط، لغرض الدفاع عن النفس لهذه الدول من الدول الأخرى.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن رضائي قوله: "لقد تم إنجاز عمل كبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم إيران مستعدة لتقديم الطائرات من دون طيار والصواريخ والأسلحة إلى جميع دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية، بشرط واحد وهو الحماية من العدوان".

وفي السياق ذاته، أشار رضائي إلى أنه يوجد معسكر أمريكي في شمال سوريا تم فيه تدريب 11 ألف من عناصر "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) وعائلاتهم خلال السنوات الأربع الماضية، محذرا من أنهم قد يهاجمون الموصل أو تكريت في العراق خلال الأشهر المقبلة.

مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
إيران تؤكد أن التحركات المخربة والاغتيالات لم تعرقل تطوير قدراتها النووية
09:01 GMT
وأضاف، متسائلا: "لماذا دول المنطقة والمحللون نائمون ولا يستيقظون؟ لماذا لا يحتج الذين فرحوا بالأمس عندما اقترب الثوار من دمشق على كارثة إسرائيل في سوريا؟".

وقال محمد إسلامي، مساعد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إن إيران أصبح لديها قدرات متكاملة في مجال الطاقة النووية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنها اطلعت على تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حول برنامج إيران النووي يقول إن "مخزونات اليورانيوم المخصب، التي تملكها إيران حاليا أصبحت قريبة من الدرجة، التي تسمح لها بإنتاج أسلحة نووية".
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