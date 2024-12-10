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https://sarabic.ae/20241210/الأطباء-يكشفون-تفاصيل-جراحة-الدماغ-للرئيس-البرازيلي-وتطورات-حالته-1095670021.html
الأطباء يكشفون تفاصيل جراحة الدماغ للرئيس البرازيلي وتطورات حالته
الأطباء يكشفون تفاصيل جراحة الدماغ للرئيس البرازيلي وتطورات حالته
سبوتنيك عربي
أدلى الأطباء المعالجون للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإعلان جديد بشأنت حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية في الدماغ. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T17:08+0000
2024-12-10T17:08+0000
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وبحسب تقرير الجراحين، فإن الورم الدموي الذي تشكل في الجزء الجانبي من الجمجمة (الجبهي الأبوي) كان حجمه حوالي 3 سنتيمترات/ وتمت إزالته بالكامل.وأفاد الفريق الطبي في مؤتمر صحفي نشرت فعاليات عبر الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي على منصة "إكس"، بأن الإجراء الذي تم اتباعه في حالة لولا، اليوم الثلاثاء، هو المعيار لهذا النوع من الحالات، والمصطلح الفني له هو "النقب"، والذي يشمل فتح ثقب صغير في الدماغ، وفقا لموقع "تيرا" البرازيلي.وأكد الطبيب، روبرتو كاليل، إنه "لم يحدث تلف في المخ بعد الإجراء الجراحي، وأن الوظائف العصبية للرئيس البرازيلي سليمة".وتابع الفريق الطبي المسؤول عن الجراحة التي أجراها الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أنه مستيقظ، ويتحدث بشكل طبيعي، ويتناول طعامه بشكل جيد وسيتعافى، ولا توجد عليه أي علامات على ضعف الدماغ، وسيبقى في وحدة العناية المركزة لمدة 48 ساعة، بعد الخضوع للعملية،وواصل أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فيجب أن يعود الرئيس البرازيلي إلى برازيليا في بداية الأسبوع المقبل.وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قد ألغى، في وقت سابق، بعض جولاته الخارجية، بعد أن خضع لفحوص طبية إثر الحادثة.
https://sarabic.ae/20241210/الرئيس-البرازيلي-يخضع-لعملية-جراحية-في-المخ-1095658159.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأطباء يكشفون تفاصيل جراحة الدماغ للرئيس البرازيلي وتطورات حالته

17:08 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبر
أدلى الأطباء المعالجون للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإعلان جديد بشأنت حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية في الدماغ.
وبحسب تقرير الجراحين، فإن الورم الدموي الذي تشكل في الجزء الجانبي من الجمجمة (الجبهي الأبوي) كان حجمه حوالي 3 سنتيمترات/ وتمت إزالته بالكامل.
وأفاد الفريق الطبي في مؤتمر صحفي نشرت فعاليات عبر الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي على منصة "إكس"، بأن الإجراء الذي تم اتباعه في حالة لولا، اليوم الثلاثاء، هو المعيار لهذا النوع من الحالات، والمصطلح الفني له هو "النقب"، والذي يشمل فتح ثقب صغير في الدماغ، وفقا لموقع "تيرا" البرازيلي.
وأكد الطبيب، روبرتو كاليل، إنه "لم يحدث تلف في المخ بعد الإجراء الجراحي، وأن الوظائف العصبية للرئيس البرازيلي سليمة".
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية في المخ
11:05 GMT
وتابع الفريق الطبي المسؤول عن الجراحة التي أجراها الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أنه مستيقظ، ويتحدث بشكل طبيعي، ويتناول طعامه بشكل جيد وسيتعافى، ولا توجد عليه أي علامات على ضعف الدماغ، وسيبقى في وحدة العناية المركزة لمدة 48 ساعة، بعد الخضوع للعملية،
وواصل أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فيجب أن يعود الرئيس البرازيلي إلى برازيليا في بداية الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قد ألغى، في وقت سابق، بعض جولاته الخارجية، بعد أن خضع لفحوص طبية إثر الحادثة.
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