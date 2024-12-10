https://sarabic.ae/20241210/الأطباء-يكشفون-تفاصيل-جراحة-الدماغ-للرئيس-البرازيلي-وتطورات-حالته-1095670021.html

الأطباء يكشفون تفاصيل جراحة الدماغ للرئيس البرازيلي وتطورات حالته

الأطباء يكشفون تفاصيل جراحة الدماغ للرئيس البرازيلي وتطورات حالته

سبوتنيك عربي

أدلى الأطباء المعالجون للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإعلان جديد بشأنت حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية في الدماغ. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T17:08+0000

2024-12-10T17:08+0000

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وبحسب تقرير الجراحين، فإن الورم الدموي الذي تشكل في الجزء الجانبي من الجمجمة (الجبهي الأبوي) كان حجمه حوالي 3 سنتيمترات/ وتمت إزالته بالكامل.وأفاد الفريق الطبي في مؤتمر صحفي نشرت فعاليات عبر الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي على منصة "إكس"، بأن الإجراء الذي تم اتباعه في حالة لولا، اليوم الثلاثاء، هو المعيار لهذا النوع من الحالات، والمصطلح الفني له هو "النقب"، والذي يشمل فتح ثقب صغير في الدماغ، وفقا لموقع "تيرا" البرازيلي.وأكد الطبيب، روبرتو كاليل، إنه "لم يحدث تلف في المخ بعد الإجراء الجراحي، وأن الوظائف العصبية للرئيس البرازيلي سليمة".وتابع الفريق الطبي المسؤول عن الجراحة التي أجراها الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أنه مستيقظ، ويتحدث بشكل طبيعي، ويتناول طعامه بشكل جيد وسيتعافى، ولا توجد عليه أي علامات على ضعف الدماغ، وسيبقى في وحدة العناية المركزة لمدة 48 ساعة، بعد الخضوع للعملية،وواصل أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فيجب أن يعود الرئيس البرازيلي إلى برازيليا في بداية الأسبوع المقبل.وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قد ألغى، في وقت سابق، بعض جولاته الخارجية، بعد أن خضع لفحوص طبية إثر الحادثة.

https://sarabic.ae/20241210/الرئيس-البرازيلي-يخضع-لعملية-جراحية-في-المخ-1095658159.html

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