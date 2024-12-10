https://sarabic.ae/20241210/الرئيس-البرازيلي-يخضع-لعملية-جراحية-في-المخ-1095658159.html
الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية في المخ
الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية في المخ
سبوتنيك عربي
أعلن المستشفى السوري- اللبناني في ساو باولو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) خضع لجراحة ناجحة لتصريف نزيف في المخ. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر بيان المستشفى، الذي نُشر على حساب لولا الرسمي في "إكس"، أن حالته الصحية مستقرة وتحت المراقبة في وحدة العناية المركزة.وأوضح البيان أن العملية تمت دون مضاعفات، مشيرًا إلى أن النزيف كان مرتبطًا بإصابة تعرض لها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما سقط في منزله وأصيب في مؤخرة رأسه.وأكد البيان أن الرئيس خضع لعملية لتصريف النزيف، وأنه الآن في حالة جيدة تحت مراقبة الأطباء.ووفقا للبيان، نقل لولا إلى المستشفى، مساء أمس الاثنين، بعد شعوره بصداع متزايد، حيث أظهرت صور الرنين المغناطيسي وجود نزيف داخل الجمجمة.وكان الرئيس البرازيلي قد ألغى، في وقت سابق، بعض جولاته الخارجية، بعد أن خضع لفحوص طبية إثر الحادثة. ومن المتوقع أن يصدر بيان لاحق بشأن تطور حالته الصحية، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي للفريق الطبي المشرف على علاجه اليوم الثلاثاء.
https://sarabic.ae/20241025/الرئيس-البرازيلي-يلغي-رحلته-إلى-مؤتمر-المناخ-لأسباب-صحية-1094173344.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية في المخ
أعلن المستشفى السوري- اللبناني في ساو باولو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) خضع لجراحة ناجحة لتصريف نزيف في المخ.
وذكر بيان المستشفى، الذي نُشر على حساب لولا
الرسمي في "إكس"، أن حالته الصحية مستقرة وتحت المراقبة في وحدة العناية المركزة.
وأوضح البيان أن العملية تمت دون مضاعفات، مشيرًا إلى أن النزيف كان مرتبطًا بإصابة تعرض لها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما سقط في منزله وأصيب في مؤخرة رأسه.
وأكد البيان أن الرئيس خضع لعملية لتصريف النزيف، وأنه الآن في حالة جيدة تحت مراقبة الأطباء.
ووفقا للبيان، نقل لولا إلى المستشفى، مساء أمس الاثنين، بعد شعوره بصداع متزايد، حيث أظهرت صور الرنين المغناطيسي وجود نزيف داخل الجمجمة.
وكان الرئيس البرازيلي قد ألغى، في وقت سابق، بعض جولاته الخارجية
، بعد أن خضع لفحوص طبية إثر الحادثة.
ومن المتوقع أن يصدر بيان لاحق بشأن تطور حالته الصحية، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي للفريق الطبي المشرف على علاجه اليوم الثلاثاء.