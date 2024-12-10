https://sarabic.ae/20241210/حزب-الله-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-سوريا-ويؤكد-وقوفه-إلى-جانب-الشعب-السوري-1095644458.html
حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على سوريا ويؤكد وقوفه إلى جانب الشعب
حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على سوريا ويؤكد وقوفه إلى جانب الشعب
سبوتنيك عربي
أدان حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ "الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T00:41+0000
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وأكد حزب الله في بيان، أن ما تفعله إسرائيل يمثّل عدواناً سافراً وانتهاكاً وقحاً لسيادة الدولة والشعب السوريين.ولفت إلى أن، هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته".وطالب حزب الله، "العالم، وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات"، حسب البيان.كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت مساء أمس الاثنين، أن "إسرائيل دمرت سفنا عسكرية في ميناء اللاذقية جنوب غرب سوريا".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو هاجم السفن العسكرية الراسية في ميناء اللاذقية والتابعة للجيش السوري شمال غربي البلاد".في السياق، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن سوريا، و"بناء على تعليمات" من الحكومة الحالية، وجهت نداء إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دعت فيه إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.وقال قصي الضحاك في إطار إحاطة إعلامية، "اليوم وبناء على تعليمات من الحكومة السورية وجهنا رسالة إلى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وطالبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من الفترة الانتقالية التي ينفذها السوريون الآن في بلادهم".
https://sarabic.ae/20241209/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-عدة-مناطق-في-سوريا-1095644247.html
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أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل
حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على سوريا ويؤكد وقوفه إلى جانب الشعب
00:41 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 00:42 GMT 10.12.2024)
أدان حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ "الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان أو ضرب وتدمير القدرات الدفاعية للدولة السورية.
وأكد حزب الله في بيان، أن ما تفعله إسرائيل يمثّل عدواناً سافراً وانتهاكاً وقحاً لسيادة الدولة والشعب السوريين.
ولفت إلى أن، هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية
مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته".
وطالب حزب الله، "العالم، وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات"، حسب البيان.
وشدد حزب الله، على أن "وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها، وطالب بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت مساء أمس الاثنين، أن "إسرائيل دمرت سفنا عسكرية في ميناء اللاذقية جنوب غرب سوريا".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو هاجم السفن العسكرية الراسية في ميناء اللاذقية والتابعة للجيش السوري شمال غربي البلاد".
في السياق، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن سوريا، و"بناء على تعليمات" من الحكومة الحالية، وجهت نداء إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دعت فيه إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال قصي الضحاك في إطار إحاطة إعلامية، "اليوم وبناء على تعليمات من الحكومة السورية وجهنا رسالة إلى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وطالبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من الفترة الانتقالية التي ينفذها السوريون الآن في بلادهم".