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مرايا العلوم
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09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
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59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
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مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
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26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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عرب بوينت بودكاست
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رئيس الكونغو يلتقي مع قادة شرق ليبيا لبحث المصالحة الوطنية
رئيس الكونغو يلتقي مع قادة شرق ليبيا لبحث المصالحة الوطنية
سبوتنيك عربي
التقى رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المكلفة من الاتحاد الأفريقي بملف المصالحة الوطنية في ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في العاصمة الكونغولية،... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T17:58+0000
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وركّزت الاجتماعات على عدد من القضايا، أبرزها دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، والتوصل إلى حل ينهي الخلافات السياسية ويمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، بأن رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، دعا إلى منح الاتحاد الأفريقي دورا محوريا في الخطوات القادمة نحو المصالحة الوطنية، بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة، التي - وفقا له - لم تسهم في تحقيق حلول نهائية للأزمة الليبية. وأكد الحويج أن "اللقاءات مع حفتر وصالح وحماد ناقشت المبادرات الليبية السابقة والمراحل التي مرت بها الأزمة، مع التأكيد على أهمية دعم الاتحاد الأفريقي لهذه الجهود".كما أشار الحويج إلى أن "الاتحاد الأفريقي لا يحمل أجندة أو مصالح متعارضة في ليبيا، على عكس بعثة الأمم المتحدة"، معتبرا أن "الدول الأفريقية ودول الجوار تسعى لاستقرار ليبيا نظرا لتأثير الوضع الليبي على استقرار المنطقة".وقال إن "المشير خليفة حفتر قدم مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية تتضمن وضع قانون موحد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية، وجبر الضرر".وأكد أن "البعثة الأممية لم تقدم حلولا فعلية للأزمة الليبية بل اكتفت بإدارتها"، مشددا على أن "الحل يكمن في قيادة الاتحاد الأفريقي للجهود المستقبلية"، وأشار إلى أن "استمرار تعدد الحكومات والمبادرات غير المجدية لن يؤدي إلى استقرار البلاد".وختم عبد الهادي الحويج تصريحه الخاص لـ"سبوتنيك" بالتأكيد على أن "أفريقيا تمتلك القدرة على تقديم حلول حقيقية ومستدامة، بعيدا عن أي تدخلات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب الشعب الليبي".
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الكونغو, أفريقيا
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الكونغو, أفريقيا

رئيس الكونغو يلتقي مع قادة شرق ليبيا لبحث المصالحة الوطنية

17:58 GMT 10.12.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، في مؤتمر صحفي
زير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، في مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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التقى رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المكلفة من الاتحاد الأفريقي بملف المصالحة الوطنية في ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في العاصمة الكونغولية، برازافيل، مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.
وركّزت الاجتماعات على عدد من القضايا، أبرزها دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، والتوصل إلى حل ينهي الخلافات السياسية ويمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، بأن رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، دعا إلى منح الاتحاد الأفريقي دورا محوريا في الخطوات القادمة نحو المصالحة الوطنية، بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة، التي - وفقا له - لم تسهم في تحقيق حلول نهائية للأزمة الليبية.
وأكد الحويج أن "اللقاءات مع حفتر وصالح وحماد ناقشت المبادرات الليبية السابقة والمراحل التي مرت بها الأزمة، مع التأكيد على أهمية دعم الاتحاد الأفريقي لهذه الجهود".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، في مؤتمر صحفي
زير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، في مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
زير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، في مؤتمر صحفي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما أشار الحويج إلى أن "الاتحاد الأفريقي لا يحمل أجندة أو مصالح متعارضة في ليبيا، على عكس بعثة الأمم المتحدة"، معتبرا أن "الدول الأفريقية ودول الجوار تسعى لاستقرار ليبيا نظرا لتأثير الوضع الليبي على استقرار المنطقة".
وقال إن "المشير خليفة حفتر قدم مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية تتضمن وضع قانون موحد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية، وجبر الضرر".
وأكد أن "البعثة الأممية لم تقدم حلولا فعلية للأزمة الليبية بل اكتفت بإدارتها"، مشددا على أن "الحل يكمن في قيادة الاتحاد الأفريقي للجهود المستقبلية"، وأشار إلى أن "استمرار تعدد الحكومات والمبادرات غير المجدية لن يؤدي إلى استقرار البلاد".
وختم عبد الهادي الحويج تصريحه الخاص لـ"سبوتنيك" بالتأكيد على أن "أفريقيا تمتلك القدرة على تقديم حلول حقيقية ومستدامة، بعيدا عن أي تدخلات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب الشعب الليبي".
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