https://sarabic.ae/20241210/رئيس-الكونغو-يلتقي-مع-قادة-شرق-ليبيا-لبحث-المصالحة-الوطنية-1095672510.html

رئيس الكونغو يلتقي مع قادة شرق ليبيا لبحث المصالحة الوطنية

رئيس الكونغو يلتقي مع قادة شرق ليبيا لبحث المصالحة الوطنية

سبوتنيك عربي

التقى رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المكلفة من الاتحاد الأفريقي بملف المصالحة الوطنية في ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في العاصمة الكونغولية،... 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T17:58+0000

2024-12-10T17:58+0000

2024-12-10T17:58+0000

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وركّزت الاجتماعات على عدد من القضايا، أبرزها دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، والتوصل إلى حل ينهي الخلافات السياسية ويمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، بأن رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، دعا إلى منح الاتحاد الأفريقي دورا محوريا في الخطوات القادمة نحو المصالحة الوطنية، بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة، التي - وفقا له - لم تسهم في تحقيق حلول نهائية للأزمة الليبية. وأكد الحويج أن "اللقاءات مع حفتر وصالح وحماد ناقشت المبادرات الليبية السابقة والمراحل التي مرت بها الأزمة، مع التأكيد على أهمية دعم الاتحاد الأفريقي لهذه الجهود".كما أشار الحويج إلى أن "الاتحاد الأفريقي لا يحمل أجندة أو مصالح متعارضة في ليبيا، على عكس بعثة الأمم المتحدة"، معتبرا أن "الدول الأفريقية ودول الجوار تسعى لاستقرار ليبيا نظرا لتأثير الوضع الليبي على استقرار المنطقة".وقال إن "المشير خليفة حفتر قدم مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية تتضمن وضع قانون موحد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية، وجبر الضرر".وأكد أن "البعثة الأممية لم تقدم حلولا فعلية للأزمة الليبية بل اكتفت بإدارتها"، مشددا على أن "الحل يكمن في قيادة الاتحاد الأفريقي للجهود المستقبلية"، وأشار إلى أن "استمرار تعدد الحكومات والمبادرات غير المجدية لن يؤدي إلى استقرار البلاد".وختم عبد الهادي الحويج تصريحه الخاص لـ"سبوتنيك" بالتأكيد على أن "أفريقيا تمتلك القدرة على تقديم حلول حقيقية ومستدامة، بعيدا عن أي تدخلات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب الشعب الليبي".

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