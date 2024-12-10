"روسنفط": أوروبا الضحية الرئيسية للعقوبات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/روسنفت-أوروبا-الضحية-الرئيسية-للعقوبات--1095647306.html
"روسنفط": أوروبا الضحية الرئيسية للعقوبات
"روسنفط": أوروبا الضحية الرئيسية للعقوبات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية العملاقة، إيغور سيتشين، خلال تقرير في منتدى الدوحة، أن الاقتصاد الأوروبي أصبح الطرف الأكثر تضررا من العقوبات، وفقد... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T07:38+0000
2024-12-10T07:43+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/33/1043453315_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a6fab2f5b1394a54335e98006cceace.jpg
وأشار سيتشين إلى أنه في الواقع، فإن الطرف الذي عانى أكثر من غيره من العقوبات هو الاقتصاد الأوروبي، الذي فقد أساس قدرته التنافسية.وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"روسنفط" بأن التطبيق غير القانوني من جانب واحد للعقوبات من قبل الغرب أثر على حوالي 40% من قاعدة الموارد الهيدروكربونية في العالم.وتابع سيتشين: "أعتقد أنه ليس سراً على السياسيين المدروسين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان متزامناً مع إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية لإضعاف اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20241122/صفعة-قوية-لصناعة-ثورية-في-أوروبا-شركة-ضخمة-تعلن-إفلاسها--1095099302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/33/1043453315_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_c715cdfc39282ebda3e7796c25a3b95c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

"روسنفط": أوروبا الضحية الرئيسية للعقوبات

07:38 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 07:43 GMT 10.12.2024)
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
CC BY 2.0 / moerschy /
تابعنا عبر
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية العملاقة، إيغور سيتشين، خلال تقرير في منتدى الدوحة، أن الاقتصاد الأوروبي أصبح الطرف الأكثر تضررا من العقوبات، وفقد أساس قدرته التنافسية.
وأشار سيتشين إلى أنه في الواقع، فإن الطرف الذي عانى أكثر من غيره من العقوبات هو الاقتصاد الأوروبي، الذي فقد أساس قدرته التنافسية.

وأشار سيتشين إلى أن "الأحداث التي جرت في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية تؤدي إلى استنتاجات معينة. وعلى مدى العامين الماضيين فقط، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5%".

تقريب جهاز الاستشعار من خلال مسح قطعة الغيار باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها
22 نوفمبر, 14:59 GMT
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"روسنفط" بأن التطبيق غير القانوني من جانب واحد للعقوبات من قبل الغرب أثر على حوالي 40% من قاعدة الموارد الهيدروكربونية في العالم.

وقال سيتشين إن "الهدف من هذه العقوبات ليس إيران وفنزويلا وروسيا فحسب، بل في المقام الأول أوروبا، التي فقدت إمدادات مستقرة ورخيصة نسبيا، فضلا عن الأسواق المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تواجه قيودا على احتياجاتها الاقتصادية".

وتابع سيتشين: "أعتقد أنه ليس سراً على السياسيين المدروسين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان متزامناً مع إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية لإضعاف اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала