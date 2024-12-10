https://sarabic.ae/20241210/عائلة-موسى-الصدر-تكشف-حقيقة-وجود-الإمام-في-سجون-سوريا-1095664174.html

عائلة موسى الصدر تكشف حقيقة وجود "الإمام" في سجون سوريا

عائلة موسى الصدر تكشف حقيقة وجود "الإمام" في سجون سوريا

سبوتنيك عربي

كشفت عائلة الإمام المُغيب، موسى الصدر، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "وجود الإمام في أحد السجون السورية". 10.12.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن "عائلة الإمام المغيب نفت ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاشتباه بوجود موسى الصدر في أحد السجون السورية".ونقلت عن العائلة في بيان لها أنه "لا مصداقية لأي من هذه الأخبار التي ليس لها أساس أو مصدر معقول أو معروف"، مضيفة متابعتها ومراقبتها لكل الأحداث "إذ نحن على قناعة تامة أن الإمام وأخويه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين، هم قيد الإحتجاز في مكان ما في ليبيا كما بيّنت التحقيقات القضائية".وتابع بيان العائلة: "وكما أكدت تصريحات المسؤولين الليبيين بعد الثورة، وكما ورد حرفياً في مذكرة التفاهم الموقّعة رسمياً بین لبنان ولیبیا عام 2014"، مشيرة إلى أن "عائلة موسى الصدر، تقدر نُبل مشاعر المحبين المنتظرين لعودة الإمام وأخويه".وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت أن "السجلات الموجودة في سجن "صيدنايا" السوري تظهر وجود الإمام الصدر في زنازينه".وكان الإمام موسى الصدر، الشخصية الدينية اللبنانية البارزة، ومؤسس حركة "أمل" قد وصل إلى ليبيا في زيارة للمشاركة في احتفالات "ثورة الفاتح من سبتمبر"، التي أوصلت القذافي إلى السلطة عام 1969، بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.وتمت استضافتهم في فندق الشاطئ في طرابلس، وشوهد الصدر ورفيقاه لآخر مرة في 31 أغسطس/ آب 1978. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم يعرف عنهم أي شيء.

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