https://sarabic.ae/20241210/ما-الهجمات-التي-نفذتها-إسرائيل-لتقليص-القدرات-العسكرية-السورية-حتى-الآن-1095665470.html
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل ضرب نحو 250 هدفا عسكريا في سوريا ووصفت عملياتها الجوية بأنها إحدى أكبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T15:05+0000
2024-12-10T15:05+0000
2024-12-10T15:05+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095664971_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_51c15c4ff0b3c11447f416585d0485e4.png
تشير تقديرات إلى أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الجيش السوري حولت استمارات دمشق في جيشها على مدى عقود، إلى حطام في أيام، بينما يحتاج إعادة بناء مثل تلك القدرات إلى سنوات وربما عقود مقبلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095664971_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_95ec3006372dd34203af96f2fa02937a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
أعلنت إسرائيل ضرب نحو 250 هدفا عسكريا في سوريا ووصفت عملياتها الجوية بأنها إحدى أكبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.
تشير تقديرات إلى أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الجيش السوري حولت استمارات دمشق في جيشها على مدى عقود، إلى حطام في أيام، بينما يحتاج إعادة بناء مثل تلك القدرات إلى سنوات وربما عقود مقبلة.