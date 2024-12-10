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القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى باتهامات الفساد
نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى باتهامات الفساد
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في قضايا فساد وخيانة الأمانة. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T08:50+0000
2024-12-10T08:50+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد، مشيرة إلى أن مظاهرات أهالي المحتجزين كانت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل إدلاء نتنياهو بشهادته.وقالت المحكمة إن "نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو رسميا، في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
https://sarabic.ae/20241204/في-قضية-الفساد-نتنياهو-يطلب-تعديلات-على-جلسات-محاكمته-1095475017.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى باتهامات الفساد

08:50 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في قضايا فساد وخيانة الأمانة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد، مشيرة إلى أن مظاهرات أهالي المحتجزين كانت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل إدلاء نتنياهو بشهادته.
وقالت المحكمة إن "نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
في قضية الفساد... نتنياهو يطلب تعديلات على جلسات محاكمته
4 ديسمبر, 12:06 GMT
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.
وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".
وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو رسميا، في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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