https://sarabic.ae/20241210/نتنياهو-يصل-إلى-محكمة-في-تل-أبيب-للمثول-أمامها-للمرة-الأولى-باتهامات-الفساد-1095649308.html
نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى باتهامات الفساد
نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى باتهامات الفساد
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في قضايا فساد وخيانة الأمانة. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T08:50+0000
2024-12-10T08:50+0000
2024-12-10T08:50+0000
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد، مشيرة إلى أن مظاهرات أهالي المحتجزين كانت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل إدلاء نتنياهو بشهادته.وقالت المحكمة إن "نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو رسميا، في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
https://sarabic.ae/20241204/في-قضية-الفساد-نتنياهو-يطلب-تعديلات-على-جلسات-محاكمته-1095475017.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى باتهامات الفساد
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في قضايا فساد وخيانة الأمانة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية
إن نتنياهو أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد، مشيرة إلى أن مظاهرات أهالي المحتجزين كانت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل إدلاء نتنياهو بشهادته.
وقالت المحكمة إن "نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.
وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".
وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو
رسميا، في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.