https://sarabic.ae/20241211/إيران-سفارتنا-لا-تزال-مفتوحة-في-دمشق-ولدينا-نحو-10-آلاف-مواطن-هناك-1095707924.html
إيران: سفارتنا لا تزال مفتوحة في دمشق ولدينا نحو 10 آلاف مواطن هناك
إيران: سفارتنا لا تزال مفتوحة في دمشق ولدينا نحو 10 آلاف مواطن هناك
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم تشكيل حكومة جديدة في سوريا حتى الآن، مما يجعل إجراء تواصل مباشر معها غير ممكن في الوقت... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T20:21+0000
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وأضاف أكبري لوكالة "تسنيم"، أن هناك العديد من القضايا التي يتم تبادلها بشكل طبيعي عبر وسطاء.وأوضح السفير الإيراني أن العمل القنصلي سيُستأنف بشكل كامل بمجرد تشكيل وزارة الخارجية السورية.كما شدد أكبري على أهمية احترام حقوق الأقليات والحفاظ على حرمة المراقد الدينية، مؤكدا أن هذه القضايا تُعد خطا أحمر بالنسبة لإيران ولن يتم التهاون فيها.وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن "العلاقات التي تجمع إيران بسوريا تستند إلى احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية".وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
https://sarabic.ae/20241211/خامنئي-يكشف-لأول-مرة-التحذير-الذي-وجهته-إيران-لحكومة-بشار-الأسد-في-سبتمبر-الماضي-1095691133.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران: سفارتنا لا تزال مفتوحة في دمشق ولدينا نحو 10 آلاف مواطن هناك
صرّح السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم تشكيل حكومة جديدة في سوريا حتى الآن، مما يجعل إجراء تواصل مباشر معها غير ممكن في الوقت الراهن.
وأضاف
أكبري لوكالة "تسنيم"، أن هناك العديد من القضايا التي يتم تبادلها بشكل طبيعي عبر وسطاء.
وأكد أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل بشكل طبيعي، مع وجود نحو 10 آلاف مواطن إيراني في البلاد.
وأوضح السفير الإيراني أن العمل القنصلي سيُستأنف بشكل كامل بمجرد تشكيل وزارة الخارجية السورية.
كما شدد أكبري على أهمية احترام حقوق الأقليات والحفاظ على حرمة المراقد الدينية، مؤكدا أن هذه القضايا تُعد خطا أحمر بالنسبة لإيران ولن يتم التهاون فيها.
وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن "العلاقات التي تجمع إيران بسوريا
تستند إلى احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية".
وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".