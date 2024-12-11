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https://sarabic.ae/20241211/البنتاغون-يفشل-في-شرح-أسباب-وجود-القوات-الأمريكية-داخل-سوريا-1095708385.html
البنتاغون يفشل في شرح أسباب وجود القوات الأمريكية داخل سوريا
البنتاغون يفشل في شرح أسباب وجود القوات الأمريكية داخل سوريا
سبوتنيك عربي
فشلت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، في الإجابة على سؤال حول الأساس القانوني لوجود القوات الأمريكية في سوريا. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "لدينا قوات واتفاقيات هناك منذ عدة سنوات، نواصل العمل مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان التدمير المستدام لـ"داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)، لقد كانت هذه مهمتنا منذ البداية".وأجابت على سؤال حول الأسباب القانونية لوجود القوات الأمريكية في سوريا، كان على الصحفي أن يكرر السؤال لأنه بعد أن سمعته طلبت سينغ توضيح الصياغة، قائلة:وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
https://sarabic.ae/20241208/البنتاغون-يعلن-أن-الولايات-المتحدة-ستحافظ-على-وجودها-العسكري-شرقي-سوريا-1095596173.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون يفشل في شرح أسباب وجود القوات الأمريكية داخل سوريا

20:41 GMT 11.12.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
فشلت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، في الإجابة على سؤال حول الأساس القانوني لوجود القوات الأمريكية في سوريا.
وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "لدينا قوات واتفاقيات هناك منذ عدة سنوات، نواصل العمل مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان التدمير المستدام لـ"داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)، لقد كانت هذه مهمتنا منذ البداية".
وأجابت على سؤال حول الأسباب القانونية لوجود القوات الأمريكية في سوريا، كان على الصحفي أن يكرر السؤال لأنه بعد أن سمعته طلبت سينغ توضيح الصياغة، قائلة:

"عفوا، ما هو سؤالك؟".

صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
البنتاغون يعلن أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري شرقي سوريا
8 ديسمبر, 10:44 GMT
وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
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