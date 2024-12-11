https://sarabic.ae/20241211/السفير-الروسي-جمهورية-صربسكا-تعرقل-انضمام-البوسنة-والهرسك-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1095680106.html
السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي
السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك، إيغور كالابوخوف، اليوم الأربعاء، بأن جمهورية صربسكا تعرقل مسألة انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T03:24+0000
2024-12-11T03:24+0000
2024-12-11T03:26+0000
الناتو
البوسنة
البوسنة والهرسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بلغراد – سبوتنيك. وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، " فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي فإن قيادة جمهورية صربسكا وسكانها يتخذون موقفًا حازمًا مفاده أن انضمام البلاد إلى الناتو أمر غير مقبول".وأضاف، "وفقًا لممثليهم، في هذه المرحلة، يقتصر تفاعل البوسنة والهرسك مع التحالف على التعاون حصريًا ولا يوجد حديث عن العضوية".كما أشار السفير الروسي إلى أن أنصار الناتو المحليين يزعمون أن العضوية في الحلف ستساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن هيئة رئاسة البوسنة والهرسك بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وقرار الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بشأن الحياد العسكري..وأضاف :" وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فأن أي إمدادات رسمية ( لتوريد الأسلحة ) إلى كييف من البوسنة والهرسك في هذا الصدد مستحيلة ولا يتم تنفيذها".ووفقا له، من ناحية أخرى، "هناك حالات لوقوع أسلحة عسكرية من أصل بوسني في أيدي المسلحين الأوكرانيين عبر وسائل غير قانونية"، وهو ما يتعارض مع الالتزامات التعاقدية للدول المستوردة باعتبارها المستهلك النهائي بعدم نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.
https://sarabic.ae/20240607/مقابلة-وكالة-سبوتنيك-مع-رئيس-حمهورية-صرب-البوسنة-ميلوراد-دوديك-فيديو---1089598373.html
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الناتو, البوسنة, البوسنة والهرسك
الناتو, البوسنة, البوسنة والهرسك
السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي
03:24 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 03:26 GMT 11.12.2024)
حصري
صرح السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك، إيغور كالابوخوف، اليوم الأربعاء، بأن جمهورية صربسكا تعرقل مسألة انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي.
بلغراد – سبوتنيك. وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، " فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي فإن قيادة جمهورية صربسكا وسكانها يتخذون موقفًا حازمًا مفاده أن انضمام البلاد إلى الناتو أمر غير مقبول".
وأضاف، "وفقًا لممثليهم، في هذه المرحلة، يقتصر تفاعل البوسنة والهرسك مع التحالف على التعاون
حصريًا ولا يوجد حديث عن العضوية".
كما أشار السفير الروسي إلى أن أنصار الناتو المحليين يزعمون أن العضوية في الحلف ستساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن هيئة رئاسة البوسنة والهرسك بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وقرار الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بشأن الحياد العسكري..
وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة " ريا نوفوستي ": قيادة جمهورية صربسكا وممثليها في جميع المؤسسات البوسنية تتبع نهجا مسؤولا للغاية تجاه توريد المنتجات العسكرية من البوسنة والهرسك، كونه المبيعات المباشرة للأسلحة لنظام كييف ستجعل من البوسنة والهرسك شريكا في التحالف المناهض لروسيا، ومن شأنها أن تقوض الطبيعة الودية للعلاقات الثنائية".
وأضاف :" وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فأن أي إمدادات رسمية ( لتوريد الأسلحة ) إلى كييف من البوسنة والهرسك في هذا الصدد مستحيلة ولا يتم تنفيذها".
ووفقا له، من ناحية أخرى، "هناك حالات لوقوع أسلحة عسكرية من أصل بوسني في أيدي المسلحين الأوكرانيين عبر وسائل غير قانونية"، وهو ما يتعارض مع الالتزامات التعاقدية للدول المستوردة باعتبارها المستهلك النهائي بعدم نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.