السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/السفير-الروسي-جمهورية-صربسكا-تعرقل-انضمام-البوسنة-والهرسك-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1095680106.html
السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي
السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك، إيغور كالابوخوف، اليوم الأربعاء، بأن جمهورية صربسكا تعرقل مسألة انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T03:24+0000
2024-12-11T03:26+0000
الناتو
البوسنة
البوسنة والهرسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095680092_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_46439ec6e1098eed800172460617d694.jpg
بلغراد – سبوتنيك. وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، " فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي فإن قيادة جمهورية صربسكا وسكانها يتخذون موقفًا حازمًا مفاده أن انضمام البلاد إلى الناتو أمر غير مقبول".وأضاف، "وفقًا لممثليهم، في هذه المرحلة، يقتصر تفاعل البوسنة والهرسك مع التحالف على التعاون حصريًا ولا يوجد حديث عن العضوية".كما أشار السفير الروسي إلى أن أنصار الناتو المحليين يزعمون أن العضوية في الحلف ستساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن هيئة رئاسة البوسنة والهرسك بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وقرار الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بشأن الحياد العسكري..وأضاف :" وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فأن أي إمدادات رسمية ( لتوريد الأسلحة ) إلى كييف من البوسنة والهرسك في هذا الصدد مستحيلة ولا يتم تنفيذها".ووفقا له، من ناحية أخرى، "هناك حالات لوقوع أسلحة عسكرية من أصل بوسني في أيدي المسلحين الأوكرانيين عبر وسائل غير قانونية"، وهو ما يتعارض مع الالتزامات التعاقدية للدول المستوردة باعتبارها المستهلك النهائي بعدم نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.
https://sarabic.ae/20240607/مقابلة-وكالة-سبوتنيك-مع-رئيس-حمهورية-صرب-البوسنة-ميلوراد-دوديك-فيديو---1089598373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095680092_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_a1731a6b2343a9585a42800c25c80bab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, البوسنة, البوسنة والهرسك
الناتو, البوسنة, البوسنة والهرسك

السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي

03:24 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 03:26 GMT 11.12.2024)
© AP Photo / Armando Francaإنزال الأعلام في قمة حلف شمال الأطلسي في لشبونة، البرتغال والتي انتهت في وقت متأخر من يوم السبت 20 نوفمبر 2010
إنزال الأعلام في قمة حلف شمال الأطلسي في لشبونة، البرتغال والتي انتهت في وقت متأخر من يوم السبت 20 نوفمبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Armando Franca
تابعنا عبر
حصري
صرح السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك، إيغور كالابوخوف، اليوم الأربعاء، بأن جمهورية صربسكا تعرقل مسألة انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي.
بلغراد – سبوتنيك. وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، " فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي فإن قيادة جمهورية صربسكا وسكانها يتخذون موقفًا حازمًا مفاده أن انضمام البلاد إلى الناتو أمر غير مقبول".
وأضاف، "وفقًا لممثليهم، في هذه المرحلة، يقتصر تفاعل البوسنة والهرسك مع التحالف على التعاون حصريًا ولا يوجد حديث عن العضوية".
رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك... فيديو
7 يونيو, 10:00 GMT
كما أشار السفير الروسي إلى أن أنصار الناتو المحليين يزعمون أن العضوية في الحلف ستساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن هيئة رئاسة البوسنة والهرسك بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وقرار الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بشأن الحياد العسكري..
وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة " ريا نوفوستي ": قيادة جمهورية صربسكا وممثليها في جميع المؤسسات البوسنية تتبع نهجا مسؤولا للغاية تجاه توريد المنتجات العسكرية من البوسنة والهرسك، كونه المبيعات المباشرة للأسلحة لنظام كييف ستجعل من البوسنة والهرسك شريكا في التحالف المناهض لروسيا، ومن شأنها أن تقوض الطبيعة الودية للعلاقات الثنائية".
وأضاف :" وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فأن أي إمدادات رسمية ( لتوريد الأسلحة ) إلى كييف من البوسنة والهرسك في هذا الصدد مستحيلة ولا يتم تنفيذها".
ووفقا له، من ناحية أخرى، "هناك حالات لوقوع أسلحة عسكرية من أصل بوسني في أيدي المسلحين الأوكرانيين عبر وسائل غير قانونية"، وهو ما يتعارض مع الالتزامات التعاقدية للدول المستوردة باعتبارها المستهلك النهائي بعدم نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала