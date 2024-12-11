https://sarabic.ae/20241211/السفير-الروسي-جمهورية-صربسكا-تعرقل-انضمام-البوسنة-والهرسك-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1095680106.html

السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي

السفير الروسي: جمهورية صربسكا تعرقل انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك، إيغور كالابوخوف، اليوم الأربعاء، بأن جمهورية صربسكا تعرقل مسألة انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T03:24+0000

2024-12-11T03:24+0000

2024-12-11T03:26+0000

الناتو

البوسنة

البوسنة والهرسك

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بلغراد – سبوتنيك. وقال كالابوخوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، " فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي فإن قيادة جمهورية صربسكا وسكانها يتخذون موقفًا حازمًا مفاده أن انضمام البلاد إلى الناتو أمر غير مقبول".وأضاف، "وفقًا لممثليهم، في هذه المرحلة، يقتصر تفاعل البوسنة والهرسك مع التحالف على التعاون حصريًا ولا يوجد حديث عن العضوية".كما أشار السفير الروسي إلى أن أنصار الناتو المحليين يزعمون أن العضوية في الحلف ستساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن هيئة رئاسة البوسنة والهرسك بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وقرار الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بشأن الحياد العسكري..وأضاف :" وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فأن أي إمدادات رسمية ( لتوريد الأسلحة ) إلى كييف من البوسنة والهرسك في هذا الصدد مستحيلة ولا يتم تنفيذها".ووفقا له، من ناحية أخرى، "هناك حالات لوقوع أسلحة عسكرية من أصل بوسني في أيدي المسلحين الأوكرانيين عبر وسائل غير قانونية"، وهو ما يتعارض مع الالتزامات التعاقدية للدول المستوردة باعتبارها المستهلك النهائي بعدم نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.

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الناتو, البوسنة, البوسنة والهرسك