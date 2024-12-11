https://sarabic.ae/20241211/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-السابق-حاول-الانتحار-في-المرحاض-داخل-مقر-احتجازه-1095681154.html

وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق حاول الانتحار في المرحاض داخل مقر احتجازه

وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق حاول الانتحار في المرحاض داخل مقر احتجازه

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون، حاول الانتحار في مركز احتجازه، لكنه فشل وحالته الآن مستقرة. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T05:20+0000

2024-12-11T05:20+0000

2024-12-11T05:59+0000

كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

العالم

أحكام عرفية

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سيئول – سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رئيس مصلحة السجون بوزارة العدل في كوريا الجنوبية، شين يونغ هاي، في اجتماع عام للجنة التشريع والعدل في البرلمان، قوله: "بالأمس، في حوالي الساعة 23.52 (17.52 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء)، اكتشف ضابط بمصلحة السجون أن ( كيم يونج هيون) حاول الانتحار في المرحاض".واعتقل كيم، في وقت سابق الأربعاء، بعد أن وافقت محكمة في سيئول على مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات له بلعب دور رئيسي في تمرد وإساءة استخدام السلطة.وبات كيم أول شخص يتم اعتقاله بسبب مرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر/ كانون الأول.وتشتبه النيابة في أن وزير الدفاع آنذاك اقترح إعلان الأحكام العرفية على الرئيس وأمر بنشر القوات في مجمع الجمعية الوطنية ومقر اللجنة الوطنية للانتخابات. كما تشتبه في أن كيم كتب مرسوم الأحكام العرفية بالتشاور مع يون ليشمل قيودًا غير دستورية على سلطة الجمعية الوطنية.رفض كيم حضور جلسة المحكمة التي قامت بالبت في إصدار مذكرة الاعتقال يوم أمس الثلاثاء، وصرح من خلال مستشاره القانوني بأنه يعتذر بشدة عن التسبب في قلق كبير وإزعاج للشعب.وقد استجوبته النيابة ثلاث مرات منذ احتجازه يوم الأحد، بعد أن حضر طواعية للتحقيق.ويقال إن كيم اعترف أثناء الاستجواب بأنه اقترح الأحكام العرفية على يون، لكنه زعم أن أفعاله لم تكن غير قانونية ولا غير دستورية.وبموجب القانون، قد يواجه زعيم التمرد المزعوم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. ويواجه المشاركون في التخطيط للتمرد أو الانخراط في أنشطة "أساسية" أخرى عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفقا لـ"يونهاب".

https://sarabic.ae/20241209/رئيس-كوريا-الجنوبية-يمنع-من-السفر-رسميا-وقد-يخضع-للتحقيق-بتهمة-الخيانة-1095618449.html

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